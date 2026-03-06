Wielki sukces 15-letniego Polaka! Został mistrzem Europy. Pogrom w finale

Michał Szubarczyk to jeden z największych talentów w snookerze.

Już w wieku 14 lat załapał się do grona zawodowców, stając się najmłodszym profesjonalistą w historii snookera.

Teraz 15-letni Szubarczyk obronił tytuł mistrza Europy do lat 18 w wielkim stylu!

15-letni Michał Szubarczyk mistrzem Europy U18 w snookerze

Pochodzący z Lublina Michał Szubarczyk przystępował do zawodów jako obrońca tytułu, który wywalczył rok wcześniej w tureckiej Antalyi, mając zaledwie 14 lat. Tegoroczne mistrzostwa, rozgrywane w hiszpańskiej Gandii, były kolejnym pokazem jego niezwykłego talentu i dojrzałości. Szubarczyk, który urodził się 12 stycznia 2011 roku, jest już graczem zawodowym i uchodził za faworyta turnieju do lat 18, co potwierdził przy stole.

Droga do finału była imponująca. W fazie pucharowej Polak kolejno pokonywał swoich przeciwników bez większych problemów. W 1/8 finału wygrał z Anglikiem Danielem Boyesem 3:1, w ćwierćfinale pokonał Rumuna Iustina Scripei 4:2, a w półfinale okazał się lepszy od Ukraińca Matveia Lagodzinschiiego, zwyciężając 4:1. Finałowy mecz przeciwko reprezentantowi Mołdawii, Vladislavowi Gradinariemu, był prawdziwym popisem umiejętności 15-latka. W kluczowych momentach Szubarczyk zachowywał zimną krew i popisywał się skutecznymi zagraniami. Ostatecznie Polak zdeklasował rywala, wygrywając 4:0 i broniąc tytułu mistrza Europy U18!

Ten triumf to kolejne wielkie osiągnięcie w błyskawicznie rozwijającej się karierze młodego polskiego snookerzysty. W swoim dorobku ma on już m.in. tytuły mistrza świata do lat 21 (zdobyty w 2024 roku) oraz amatorskiego mistrza świata IBSF z listopada 2025. Przede wszystkim jest najmłodszym zawodnikiem w historii grającym w World Tourze. Przepustkę na sezony 2025/2026 i 2026/2027 wywalczył, dochodząc do finału ubiegłorocznych mistrzostw Europy w kategorii Open.