Polska reprezentacja juniorów w strzelectwie odnosi sukcesy na Mistrzostwach Europy w Burgas, zdobywając kolejne medale.

Męska drużyna w składzie Ivan Rakitski, Wiktor Kopiwoda i Piotr Bujewicz wywalczyła złoty medal w konkurencji 10 m pistolet pneumatyczny.

To już czwarty medal dla Polski na tych mistrzostwach, w tym brąz Małgorzaty Dąbrowskiej i dwa srebrne drużyn w karabinie pneumatycznym.

Złoty medal dla polskich juniorów

To był fantastyczny występ polskiej drużyny w konkurencji pistoletu pneumatycznego na 10 metrów. Nasi reprezentanci pokazali klasę i zdeklasowali rywali, sięgając po tytuł mistrzów Europy. Zwycięska ekipa wystąpiła w składzie: Ivan Rakitski (KALIBER Białystok), Wiktor Kopiwoda (GROT Płock) oraz Piotr Bujewicz (GWARDIA Zielona Góra).

Już wyniki kwalifikacji pokazywały, że Polacy będą liczyć się w walce o najwyższe cele. Rakitski uzyskał w nich bardzo dobry rezultat 579 punktów, a Kopiwoda niewiele gorszy, bo 573 punkty. Solidna postawa całej trójki przełożyła się na końcowy triumf i złoty medal zawisł na szyjach biało-czerwonych.

Worek medali dla biało-czerwonych

Złoty krążek drużyny pistoleciarzy to już czwarty medal zdobyty przez Polaków podczas mistrzostw w Burgas. Impreza jest niezwykle udana dla naszych młodych strzelców z kategorii wiekowych U-16 i U-18.

Wcześniej worek z medalami otworzyła Małgorzata Dąbrowska (WKS Śląsk Wrocław), która stanęła na najniższym stopniu podium. W rywalizacji indywidualnej w konkurencji karabin pneumatyczny na 10 metrów (U-18) w pojedynku o brąz pokonała Włoszkę Kristel Quartę.

Po srebro sięgnęły z kolei dwie nasze drużyny w konkurencji karabinu pneumatycznego na 10 metrów w kategorii U-16. Tytuł wicemistrzyń Europy wywalczyły: Martyna Kowalska (Zawisza Bydgoszcz), Laura Adamska (Gwardia Zielona Góra) i Agata Król (Legia Warszawa). Ten sam sukces w rywalizacji mężczyzn osiągnęli: Maciej Erazmus (TKS LOK Tarnów), Adrian Żurawlew (Zawisza Bydgoszcz) i Jakub Ptaszyk (Husaria Krosno).

