W wieku 74 lat zmarł Jan Timman, holenderska ikona szachów i wicelider światowego rankingu z lat 80.

Timman, znany jako "najlepszy z Zachodu", był jednym z nielicznych, którzy skutecznie rywalizowali z radzieckimi arcymistrzami.

W 1993 roku zmierzył się z Anatolijem Karpowem w meczu o mistrzostwo świata FIDE, będąc najbliżej zdobycia korony dla Holandii od dziesięcioleci.

"Najlepszy z Zachodu", który rzucił wyzwanie potędze

Urodzony w Amsterdamie Timman tytuł arcymistrza zdobył w wieku zaledwie 23 lat. Przez trzy dekady dominował na krajowej scenie, aż dziewięciokrotnie sięgając po mistrzostwo Holandii. Jednak to na arenie międzynarodowej zapisał się w historii. W 1982 roku awansował na drugie miejsce w rankingu FIDE, ustępując jedynie legendarnemu Anatolijowi Karpowowi. Zyskał wówczas przydomek "najlepszym z Zachodu", ponieważ jako jeden z nielicznych skutecznie rzucał wyzwanie takim gigantom jak Karpow, Borys Spasski czy Garri Kasparow. Jego siłę potwierdzały dwa triumfy w prestiżowym turnieju w Wijk aan Zee.

Mecz o mistrzostwo świata i późniejsza kariera

Największa szansa w karierze Timmana nadeszła w 1993 roku. Po historycznym rozłamie w świecie szachów, spowodowanym przez Garriego Kasparowa i Nigela Shorta, FIDE zorganizowała własny mecz o mistrzostwo świata. Holender zmierzył się w nim z Anatolijem Karpowem. Mimo że przegrał pojedynek 8,5:12,5, był najbliżej zdobycia szachowej korony dla Holandii od czasów Maxa Euwego w 1935 roku. W późniejszych latach Timman poświęcił się głównie pracy pisarskiej, publikując książki i analizy, zwłaszcza dotyczące końcówek szachowych. Po 18-letniej przerwie niespodziewanie powrócił jeszcze na mistrzostwa kraju w 2024 roku, by rok później ostatecznie zakończyć karierę z powodów zdrowotnych. Smutną informację o śmierci legendarnego szachisty Jana Timmana podał holenderski nadawca NOS.

