Nie żyje 28-letnia mistrzyni Polski! Tragiczny wypadek balonu w Zielonej Górze

Tragiczny wypadek balonu w Zielonej Górze, gdzie zginęła 28-letnia mistrzyni Polski w lotach balonowych.

Jagoda Gancarek, doświadczona pilotka, wypadła z kosza po zderzeniu balonu z budynkiem.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej wspomina Jagodę jako osobę z pasją i szerokim uśmiechem, której miłość do latania inspirowała innych.

Co doprowadziło do tego, że balon uderzył w 33-metrowy budynek i jakie były dokładne okoliczności tragedii?

W poniedziałkowy poranek 9 marca 2026 roku w centrum Zielonej Góry doszło do tragicznego wypadku z udziałem balonu na ogrzane powietrze. W koszu znajdowały się trzy osoby. Balon zderzył się z dachem wysokiego, 33-metrowowego budynku, po czym runął na ziemię dwie ulice dalej. 28-letnia pilotka Jagoda Gancarek wypadła z kosza bezpośrednio na dach wieżowca. Mimo natychmiastowo rozpoczętej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować. Pozostałe dwie osoby zdołały samodzielnie wydostać się z kosza.

20 siatkarek zginęło pod gruzami! Rakieta spadła na halę sportową

Jagoda Gancarek to doświadczona pilotka balonowa, instruktorka samolotowa i pilotka samolotów gaśniczych w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Pochodziła z Małopolski (wieś Jamna, gmina Zakliczyn, powiat tarnowski). Swoją przygodę z lataniem zaczynała już jako nastolatka – w wieku 18 lat rozpoczęła szkolenie szybowcowe, szybko jednak skierowała się w stronę lotnictwa pożarniczego i baloniarstwa. W 2025 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet w lotach balonowych podczas zawodów w Nałęczowie. W Aeroklubie Ziemi Lubuskiej pracowała od 2022 roku. Sama podkreślała, że latanie balonem daje jej więcej spokoju i poczucia kontroli niż praca na samolocie z silnikiem – choć obie te dziedziny wymagały ogromnej odpowiedzialności i odwagi.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej w oficjalnym komunikacie poinformował o tragedii:

z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Jagody Gancarek.Jagoda realizowała swoje pasje jako instruktorka samolotowa. Latała też jako pilota samolotów przeciwpożarowych. Miała duże doświadczenie lotnicze i tym doświadczeniem dzieliła się z innymi.W ubiegłym roku Jagoda zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie — będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania. Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.Składamy najgłębsze kondolencje.

16