Zaczyna się trzęsienie ziemi w Realu Madryt! Potwierdza się pilne odejście

Real Madryt kończy nieudany sezon meczem z Athletikiem Bilbao.

Na przedmeczowej konferencji trener Alvaro Arbeloa ogłosił, że po spotkaniu rozstaje się z Realem.

To otwiera drogę do zapowiadanego powrotu Jose Mourinho, który ma odbudować "Królewskich"!

Rusza przebudowa w Realu Madryt! Arbeloa robi miejsce Mourinho

Real Madryt w sobotę (23 maja) zagra w ostatniej kolejce La Liga z Athletikiem Bilbao, jednak najwyraźniej już przed ostatnim meczem nieudanego sezonu dokonano podsumowania. Miniony rok "Królewskich" to pasmo niepowodzeń - po odejściu Carlo Ancelottiego drużynę przejął Xabi Alonso, ale już w styczniu został zwolniony. Zastąpił go inny były piłkarz madryckiego klubu, Alvaro Arbeloa. To on dokończył sezon na ławce Realu, ale nie zdobył żadnego trofeum. W sobotę poprowadzi drużynę w pożegnalnym meczu, co oficjalnie ogłosił na konferencji prasowej.

Wszyscy mówią o Lewandowskiej, ale to żona Wojciecha Szczęsnego zaszalała! Króciutka sukienka odsłoniła nogi do nieba

W której drużynie grał ten piłkarz? Pytanie 1 z 10 Frank Lampard Arsenal Manchester City Tottenham Następne pytanie

- Odchodzę z Realu Madryt z ogromną wdzięcznością, ponieważ gracze uczynili mnie lepszym człowiekiem i sprawili, że cieszyłem się każdym dniem - potwierdził Arbeloa.

Oby to było "do zobaczenia". Od 20 lat jestem związany z Realem Madryt, to mój dom. To mój ostatni mecz... Nie wiem, czy ostatni w moim życiu w roli trenera Realu Madryt, tego nigdy nie wiemy - dodał Hiszpan.

Od kilku dni w mediach na całym świecie huczy już o wielkim powrocie Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Real w latach 2010-2013, ma uporządkować bałagan w klubie. Najlepiej poinformowany dziennikarz Fabrizio Romano potwierdził już, że Mourinho doszedł do porozumienia z "Królewskimi" i obejmie ich po zakończeniu sezonu.

🚨 OFFICIAL: Álvaro Arbeloa leaves Real Madrid job from next week.“I’m leaving Real Madrid with immense gratitude as the players have made me a better person and made me enjoy every day”. pic.twitter.com/o0Bkne1irl— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026