Jan Tomaszewski znów zagrzmiał w Hiszpanii. Tak komentują jego słowa o Flicku

Według relacji „Asa”, bazującej oczywiście na rozmowie Tomaszewskiego z „Super Expressem”, były bramkarz zarzuca Flickowi m.in. marginalizowanie Lewandowskiego i traktowanie go jak zwykłego rezerwowego, mimo jego światowej klasy i dorobku.

Hiszpanie piszą, że Tomaszewski w przytoczonych wypowiedziach jest bardzo stanowczy, sugerując, że niemiecki trener nie jest odpowiednią osobą do prowadzenia tak dużego klubu jak Barcelona. I to prawda, my wiemy, że pan Jan mówi na łamach "SE" o tym bardzo często...

Tamtejsi dziennikarze podkreślają przewidywania Tomaszewskiego, który wprost wróży, że projekt "Barcelona Hansiego Flicka" może zakończyć się niepowodzeniem, podobnie jak wcześniejsza praca z reprezentacją Niemiec.

"Niemiecki menedżer traktuje obecnie Roberta Lewandowskiego tak samo, jak traktuje całą drużynę Barcelony. Nie jest w stanie zarządzać drużyną na najwyższym poziomie w Europie i udowadnia to co tydzień. Najpopularniejszy Polak na świecie, człowiek, który powinien był dwukrotnie zdobyć Złotą Piłkę, jest traktowany jak karta przetargowa. Robert na to nie zasłużył. Nie zasługuje na takie traktowanie, jakie otrzymuje w Barcelonie od swojego menedżera" – cytują dokładnie hiszpańscy dziennikarze, przypominając, że Tomaszewski był swego czasu golkiperem Herculesa Alicante...

Internetowy artykuł dziennika "As" jest kolejnym przykładem, jak opinie eksperta "Super Expressu" trafiają do międzynarodowego obiegu. A my nie zawahamy się niedługo znów skontaktować się z legendarnym bramakarzem. Przemek Ofiara w programie "Futbologia" niebawem znów połączy się z "Tomkiem"...