Koniec złudzeń! Znany dziennikarz ogłasza w sprawie Lewandowskiego. "Odchodzi"

- Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa 30 czerwca.
- Jego przyszłość od tygodni budzi wątpliwości, ale Guillem Balague miał się już dowiedzieć.
- Lewandowski odejdzie z Barcelony po tym sezonie - twierdzi ceniony hiszpański dziennikarz!
"Lewandowski odchodzi". Źródło prosto z Barcelony ogłasza
Robert Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 roku i podpisał umowę, która obowiązuje do końca tego sezonu. W tym czasie stał się jednym z najlepszych strzelców w historii klubu ze stolicy Katalonii, choć w tym sezonie odgrywa już nieco mniejszą rolę niż w trzech wcześniejszych. To sprawia, że od miesięcy jego przyszłość jest tematem dyskusji, które być może właśnie uciął Guillem Balague. Hiszpański dziennikarz, autor książek o Barcelonie, Leo Messim czy Cristiano Ronaldo, publicznie ogłosił już odejście Lewandowskiego!
- Lewandowski na pewno odchodzi, Barca chce dwóch napastników. Rashford musi uzbroić się w cierpliwość - zapowiada w specjalnym nagraniu 57-letni dziennikarz ze stolicy Katalonii, współpracujący z największymi angielskimi tytułami.
Te informacje błyskawicznie rozeszły się w światowych mediach. Plotki łączące polskiego napastnika z zainteresowanymi klubami przybierają na sile. W tym gronie mają być między innymi: Juventus, AC Milan, Chicago Fire, a także kluby z Arabii Saudyjskiej.
Z takiego obrotu spraw zadowolony byłby na pewno Jan Tomaszewski. W ostatnich miesiącach na łamach "Super Expressu" wielokrotnie apelował do "Lewego", aby nie godził się na takie traktowanie.
- Ja na miejscu Roberta dawno bym podziękował, dziękuję bardzo, wybieram sobie klub, a tych propozycji ma ogromnie dużo - mówił legendarny bramkarz w jednej z ostatnich rozmów z Przemkiem Ofiarą.