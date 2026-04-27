Według relacji świadków, zawodnik został zauważony w jednym z rooftop barów w Manchester, gdzie spędzał czas z przyjaciółmi podczas popołudniowego spotkania przy alkoholu. Piłkarz pojawił się na miejscu około godziny 16:30, jednak już po około godzinie… zasnął przy stoliku.

Świadkowie twierdzili, że jego znajomi próbowali go obudzić, ale bez większego skutku. Jak relacjonowano, „alkohol musiał dać o sobie znać”.

Kontuzja i przerwa od gry

Cała sytuacja ma miejsce w czasie, gdy Grealish dochodzi do siebie po operacji stopy. Z powodu urazu jest wyłączony z gry do końca sezonu i nie weźmie udziału w najbliższych rozgrywkach reprezentacyjnych, w tym w mistrzostwach świata.

ZOBACZ TEŻ: Znany piłkarz skazany. Zamieszanie przed MŚ 2026. Już wszystko jasne!

"Jack Grealish"Porque fotografiaron al futbolista siendo ayudado por un mozo tras desmayarse por pasarse con el alcohol. pic.twitter.com/7FvDIk7xxS— Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) April 27, 2026

Wcześniej piłkarz publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z rehabilitacji – początkowo poruszał się w gipsie, później w specjalnym bucie ochronnym i korzystał z hulajnogi ortopedycznej.

To nie pierwszy raz, gdy Grealish trafia na nagłówki z powodu imprezowego stylu życia. Piłkarz od lat ma opinię osoby lubiącej zabawę i nocne wyjścia. Wszyscy kibice pamiętają, jak Grealish świętował wygranie Ligi Mistrzów z Manchesterem City w 2023 roku. Przed tym sezonem The Citizens wypożyczyli Grealisha do Evertonu.

W marcu brał udział w wystawnych urodzinach w Rzymie, a wcześniej organizował kosztowne imprezy, które – według doniesień – kończyły się w klubach nocnych.