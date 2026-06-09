MANCHESTER UNITED

Wszystko w ramach wydarzenia pt. Super Mecz. "Czerwone Diabły" zmierzą się z ekipą Rossonerich. Dwie uznane firmy, które mają sporo fanów na całym świecie, oczywiście również w Polsce.

Wiele wskazuje na to, że to będzie bardzo istotny element przygotowań do nowego sezonu w wykonaniu obu ekip. Ze względu na kończący się dopiero 19 mundial w USA, Meksyku i Kanadzie - rozgrywki ligowe w Europie w wielu miejscach ruszą dosyć późno. Angielska Premier League wystartuje dopiero 22 sierpnia. W ten sam weekend ruszy włoska Serie A. Starcie Manchesteru United z Milanem powinno się więc odbyć w najsilniejszych składach. Starcie MU z Milanem odbędzie się więc tuż przed samym startem sezonu.

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Anglicy w nadchodzącym sezonie powrócą do Ligi Mistrzów, ekipa z Mediolanu udział w nadchodzących straciła wpadką w ostatniej kolejce sezonu. Na San Siro może dojść do trzęsienia ziemi. Dziś wielu fanom ACM trudno wyobrazić sobie, jak ich klub będzie wyglądał pod względem personalnym - na ławce i na boisku.

Spotkanie odbędzie się 15 sierpnia na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Bilety można kupić na stronie wwww.supermecz.pl

– Cieszymy się, że możemy ponownie wrócić z formatem SUPER MECZ. Dopilnowaliśmy każdego szczegółu – od nowoczesnej realizacji telewizyjnej po wyjątkowe doświadczenia stadionowe dla kibiców. Zaprojektowaliśmy również specjalne trofeum, które trafi do zwycięzcy spotkania. Fakt, że udało nam się sprowadzić do Wrocławia tak prestiżowe kluby, pokazuje, że Polska jest gotowa na organizację największych wydarzeń sportowych na świecie. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy dopisać kolejny piękny rozdział do historii europejskiej piłki właśnie tutaj, we Wrocławiu – mówi Tomasz Rachwał, organizator projektu SUPER MECZ.

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– Cieszymy się, że zakończymy nasze przedsezonowe tournée właśnie we Wrocławiu, meczem z AC Milan. Mamy już potwierdzone spotkania w sześciu krajach i pięciu fantastycznych miastach. Wszystkie te mecze zapewnią nam odpowiednie przygotowanie do sezonu 2026/27, a jednocześnie będą doskonałą okazją do spotkania z naszymi niesamowitymi kibicami w całej Europie. Ich wsparcie będzie niezwykle ważne w budowaniu odpowiedniego rozpędu przed nowymi rozgrywkami – mówi Jason Wilcox, Dyrektor Sportowy Manchesteru United.

Manchester United wystąpi we Wrocławiu jako gospodarz spotkania, natomiast AC Milan jako drużyna przyjezdna.

Tan Kesler, CEO Pogoń Szczecin