Futbol w żałobie. Zmarł legendarny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan

W wieku 75 lat zmarł Kevin Keegan – jeden z najwybitniejszych angielskich piłkarzy drugiej połowy XX wieku, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki, legenda Liverpoolu, Hamburger SV i Newcastle United oraz charyzmatyczny trener. Informację o śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem przyjaciela rodziny, prezentera Pete’a Gravesa. Keegan od kilku miesięcy walczył z rakiem w stadium czwartym, o czym publicznie poinformował w czerwcu 2026 roku.

„Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie” – napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.

Urodzony 14 lutego 1951 roku w Doncaster Kevin Keegan zaczynał karierę w Scunthorpe United. Prawdziwy przełom przyszedł w 1971 roku, gdy za stosunkowo niewielkie pieniądze trafił do Liverpoolu pod wodzą Billa Shankly’ego. Tam stał się gwiazdą światowego formatu. Z „The Reds” zdobył trzy tytuły mistrza Anglii, dwa Puchary UEFA, Puchar Anglii oraz Puchar Europy w 1977 roku. Jego dynamika, pracowitość i niesamowita charyzma uczyniły go idolem kibiców.

W 1977 roku Kevin Keegan przeniósł się do Hamburger SV, gdzie osiągnął szczyt sławy. W latach 1978 i 1979 dwukrotnie z rzędu został wybrany najlepszym piłkarzem Europy (Ballon d’Or). W Niemczech zyskał przydomek „Mighty Mouse” – był niski (ok. 170 cm), ale niezwykle skoczny, szybki i waleczny. Wrócił do Anglii w 1980 roku, grał w Southampton, a karierę zakończył w Newcastle United w 1984 roku, gdzie stał się prawdziwym bohaterem lokalnej społeczności.

MŚ 2026: Już dwie ofiary śmiertelne świętowania w Hiszpanii

W reprezentacji Anglii rozegrał 63 mecze i strzelił 21 goli, 31 razy nosił opaskę kapitana. Jako trener Kevin Keegan zapisał się przede wszystkim w historii Newcastle United. W sezonie 1995/96 jego „The Entertainers” – zespół grający ofensywny, widowiskowy futbol – niemal sięgnął po mistrzostwo Premier League. Prowadził też Fulham, Manchester City (z którym awansował do Premier League) oraz reprezentację Anglii (2000–2001).

Kevin Keegan był nie tylko wybitnym sportowcem, ale także człowiekiem pełnym pasji i szczerości. Zawsze podkreślał znaczenie rodziny – był oddanym mężem, ojcem i dziadkiem. Kibice Newcastle do dziś wspominają go jako „King Kev” – pierwszego prawdziwego bohatera na St James’ Park.Śmierć Kevina Keegana zamyka jeden z najbarwniejszych rozdziałów w historii angielskiego i europejskiego futbolu. Jego styl gry, entuzjazm i autentyczność na zawsze pozostaną wzorem dla kolejnych pokoleń.

Former England player and manager Kevin Keegan has died aged 75. pic.twitter.com/VLWaADRrCd— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026