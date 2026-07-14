Ukraiński piłkarz szydził z Wołynia i Polaków. Teraz słono zapłaci

Ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk, gwiazdor Chelsea, został zdyskwalifikowany a teraz przegrał proces ze swoim agentem.

W organizmie zawodnika wykryto zakazaną substancję meldonium, która zwiększa wydolność.

Mudryk niedawno zasłynął skandalicznymi wypowiedziami o Polsce i Wołyniu.

Mychajło Mudryk trafił do Londynu w 2023 roku jako jeden z najdroższych transferów w historii ukraińskiej piłki. Szachtar Donieck miał otrzymać za niego aż 70 milionów euro, jednak kwota ta szybko okazała się fortuną wyrzuconą w błoto. Piłkarz nie spełnił oczekiwań kibiców Chelsea, którzy zaczęli otwarcie wątpić w sens tak kosztownego zakupu.

Na dodatek zaliczył dopingową wpadkę. W organizmie zawodnika wykryto zabronioną substancję - meldonium. To ten sam zwiększający wydolność specyfik, na którym wpadła Maria Szarapowa i wielu innych sportowców z państw powstałych po upadku ZSRR. Mychajło Mudryk ostatni raz na boisku pojawił się w listopadzie 2024 roku. Od tamtego momentu był zawieszony. Sam zainteresowany konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.

Angielski Związek Piłki Nożnej (FA) nie przejął się jednak tymi zapewnieniami i ukarał Mychajło Mudryka czteroletnią dyskwalifikacją. Piłkarz zapowiedział odwołanie i walkę w sądzie.

Na tym nie koniec kłopotów Mudryka. Sprawę piłkarzowi wytoczył jego były agent Aleksiej Alechin, który domaga się niezapłaconej prowizji za transfer Ukraińca do Chelsea. Jak poinformował kanał "TaToTake" na YouTube, zapadł werdykt na korzyść menedżera, a piłkarz będzie mu musiał zapłacić 1,3 miliona euro.

Ukraiński gwiazdor zaczął grozić Polakom "Wołyniem". Skandaliczna postawa Mudryka

W Polsce Mychajło Mudryk stał się szczególnie znany w lutym 2025 roku po skandalicznym incydencie. Podczas gry w Counter-Strike 2 obrażał polskich graczy, otwarcie kpiąc z tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz z września 1939 roku. Jego komentarze typu „Zawsze będziesz pamiętał Wołyń”, „Szczęśliwy Wołyń” czy „Następna mapa: Wołyń albo 1939” wywołały w naszym kraju ogromne oburzenie.

Ukrainiec groził Polakom "Wołyniem". Teraz idzie w zaparte! Tak tłumaczy się Mudryk

Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów Pytanie 1 z 20 Kto został królem strzelców La Liga w barwach Realu Madryt? Kylian Mbappe Lamine Yamal Następne pytanie