Nowe komplikacje ws. Roberta Lewandowskiego! Od rana dudni o tym tekście z hiszpańskiej prasy

Robert Lewandowski rozważa swoją przyszłość w FC Barcelona, gdzie jego obecny kontrakt wygasa po czwartym sezonie.

Pojawiły się spekulacje dotyczące transferu do włoskich gigantów, AC Milan i Juventusu Turyn, jednak Barcelona miała złożyć mu ofertę nowej umowy, która zakładać ma obniżkę wynagrodzenia o niemal 5o proc.

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że decyzja Lewandowskiego o przyszłości zostanie ogłoszona po świętowaniu przez FC Barcelona mistrzostwa Hiszpanii, które klub ma już praktycznie zapewnione.

Robert Lewandowski transfer. Gdzie "Lewy" zagra w przyszłym sezonie?

Robert Lewandowski powoli kończy czwarty sezon w barwach FC Barcelona, po którym wygasa jego obecna umowa z klubem. Ciągle nie wiadomo, czy kapitan reprezentacji Polski podpisze nowy kontrakt z "Dumą Katalonii", czy wybierze inny zespół, w którym będzie kontynuować karierę. Ostatnio najbliżej pozyskania Roberta Lewandowskiego wydają się być dwa wielkie kluby z Serie A: AC Milan i Juventus Turyn. FC Barcelona jednak nie cały czas jest w grze o Polaka. Niedawno władze klubu miały zaproponować mu nową umowę, tyle że wygląda ona upokarzająco. Według doniesień katalońskiej prasy ma ona zakładać obniżkę wynagrodzenia niemal o 50 proc. Na dodatek Robert Lewandowski musiałby się pogodzić z utratą swojej pozycji w klubie, czyli w praktyce oznaczałoby to częstsze pełnienie roli rezerwowego. Propozycja Barcy jednak to prawdopodobnie tylko punkt wyjścia, który podlega negocjacjom. W środę, 29 kwietnia, w hiszpańskiej gazecie pojawiły się nowe doniesienia ws. Roberta Lewandowskiego. Sytuacja się skomplikowała.

Robert Lewandowski w FC Barcelona. "Deklaracja ma zostać złożona"

W hiszpańskim dzienniku "AS" ukazał się artykuł pt. "Lewandowski, odliczanie". Odnosi się on do ogłoszenia decyzji polskiego napastnika na temat przyszłości w Barcelonie. Zawirowania spowodowane mają być świętowaniem tytułu mistrzowskiego - FC Barcelona ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt i zwycięstwo w La Liga de facto ma już w kieszeni.

Robert Lewandowski zapowiadał ogłoszenie decyzji, co do przyszłości klubowej do końca kwietnia, ale właśnie ze względu na nadchodzące świętowanie mistrzostwa, deklaracja ma zostać złożona po nim

- pisze dziennikarz Juan Jimenez. Do końca rozrywek zostało pięć kolejek. Przy korzystnych wynikach, Barca może zapewnić sobie tytuł już w najbliższy weekend.

