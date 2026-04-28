Tyle Robert Lewandowski chce zarabiać w Juventusie?! Kwota przyprawia o zawrót głowy

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wisi na włosku.

Juventus intensywnie negocjuje, a Polak ma konkretne wymagania.

Oferta Barcelony zaskakuje obniżką roli i pensji.

Czy zdecyduje się na transfer?

Pini Zahavi, wpływowy agent Lewandowskiego, spotkał się z dyrektorem generalnym Juventusu, Damienem Comollim. Jak podaje kataloński "Sport", rozmowy dotyczyły możliwego przejścia Polaka do Turynu. Według źródeł "La Stampa", spotkanie przebiegło pomyślnie, choć przedstawiciele Juventusu uznali wymagania zawodnika za "zbyt istotne". Mimo to, włoski klub widzi realną szansę na pozyskanie doświadczonego napastnika.

Żądania Lewandowskiego: Miliony i Liga Mistrzów

Lewandowski jasno określił swoje oczekiwania wobec ewentualnego transferu do Juventusu. Polak domaga się dwuletniego kontraktu z wynagrodzeniem na poziomie 8 milionów euro netto za sezon, do tego dochodzą premie. Co więcej, kluczowym warunkiem gra Juventusu w Lidze Mistrzów. Choć kwota ta jest znacząca, "Stara Dama" mogłaby pozyskać Lewandowskiego na zasadzie wolnego transferu, co obniżyłoby ogólne koszty operacji. W Turynie Lewandowski miałby zapewnioną rolę niekwestionowanego lidera ataku, co jest dla niego priorytetem.

Barça oferuje mniej: Nowa rola i niższa pensja

Sytuacja w Barcelonie jest zgoła odmienna. Klub przedstawił Lewandowskiemu propozycję przedłużenia kontraktu o zaledwie jeden sezon, z istotną obniżką wynagrodzenia do około 6 milionów euro netto rocznie, plus bonusy za indywidualne osiągnięcia. Co więcej, Polak został poinformowany, że jego rola w zespole byłaby drugoplanowa. Plany FC Barcelony zakładają pozyskanie nowego napastnika, co wiązałoby się z marginalizacją obecnego lidera. Ta propozycja wyraźnie nie spełnia oczekiwań Lewandowskiego, który chce nadal odgrywać kluczową rolę w topowym klubie.

Egzotyczne kierunki: MLS czy Arabia Saudyjska?

Oprócz opcji europejskich, Robert Lewandowski rozważa również inne, bardziej egzotyczne kierunki. Według doniesień, odrzucił już oferty z MLS, gdzie propozycje finansowe nie były wystarczająco atrakcyjne. Ma też propozycję gry w Arabii Saudyjskiej. Napastnik miał już dwie ogromne oferty i poważnie je rozważa, pomimo problemów bezpieczeństwa spowodowanych wojną w Iranie, której końca jeszcze nie widać – jak donosi źródło. To pokazuje, że Polak jest otwarty na różne scenariusze, jeśli tylko spełnią one jego wysokie oczekiwania finansowe i sportowe.

Lewandowski wraz z rodziną czuje się bardzo dobrze w Barcelonie i w samym mieście. Jednakże, propozycje przedstawione przez klub oraz wizja jego roli sportowej nie odpowiadają na razie jego ambicjom. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach, po tym jak Polak wysłucha ostatniej oferty FC Barcelony. Juventus wydaje się gotowy do podjęcia maksymalnego wysiłku, aby sprostać jego wymaganiom, podczas gdy Milan wciąż nie podjął jasnej decyzji. Przyszłość Roberta Lewandowskiego zapowiada się niezwykle emocjonująco.

