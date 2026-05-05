Wielkie emocje w Serie A i Premier League. Walka toczy się do ostatniej kolejki!

Inter Mediolan zdobył mistrzostwo Włoch w Serie A.

W Serie A trwa walka o miejsca w Lidze Mistrzów; za Interem plasują się Napoli, AC Milan i Juventus, z Romą depczącą im po piętach.

W Premier League o mistrzostwo walczą Arsenal i Manchester City, z "Kanonierami" na prowadzeniu.

Pięć zespołów z Premier League ( obecnie są to: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Aston Villa) wchodzi do Ligi Mistrzów 2025/26.

Seria A. Inter mistrzem, kłopoty Milanu

W niedzielę, 3 maja, po pokonaniu na San Siro drużyny AC Parma mistrzostwo Włoch zapewnił sobie Inter Mediolan, w którym kluczową rolę odgrywa Piotr Zieliński. Jeszcze kilka tygodni temu w walce o scudetto liczył się AC Milan. "Rossoneri" jednak złapali kryzys i w ostatnich trzech meczach zdobyli zaledwie jeden punkt (bezbramkowo zremisowali z Juventusem Turyn). Teraz podopieczni Massimiliano Allegriego muszą drżeć o to, czy zagwarantują sobie miejsce w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, co jeszcze niedawno wydawało się pewne. W poniedziałek AS Roma rozgromiła Atalantę Bergamo, co dodatkowo skomplikowało sytuację Milanu. Przypomnijmy, że z Serie A do Champions League wchodzą cztery zespoły. Obecnie za plecami Interu, który po 35. kolejkach ma 82 punkty, znajdują się: SSS Napoli (70 pkt.), AC Milan (67 pkt.) i Juventus Turyn (65 pkt.). Piątą pozycję zajmuje AS Roma, która ma tylko punkt straty do "Starej Damy". Do końca rozgrywek zostały trzy kolejki.

Premier League. Arsenal czy Manchester City? Pasjonująca walka o mistrzostwo

W Premier League natomiast cały czas nie wiadomo, kto zgranie tytuł mistrzowski. Długo wydawało się, że po wielu latach padnie on łupem Arsenalu Londyn. Po porażce "Kanonierów" z Manchesterem City jednak ci drudzy tracili do lidera tylko trzy punkty (przy jednym rozegranym meczu mniej). Niespodziewanie jednak "The Citizens" w poniedziałek, 4 maja, zremisowali z Evertonem, i to dzięki bramce strzelonej już w doliczonym czasie gry. Z Anglii do Ligi Mistrzów 2026/27 wchodzi pięć zespołów. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek sytuacja wygląda następująco prowadzi Arsenal (76 pkt.) przed Manchesterem City (71 pkt. i jeden mecz zaległy), Manchesterem United (64 pkt.), Liverpoolem i Aston Villą (oba po 58 pkt.). Wygląda na to, że właśnie ta piątka zagwarantuje sobie awans do Champions League, bo szósty w klasyfikacji Bournemouth traci do ekip z Liverpoolu i Birmingham sześć oczek. Pasjonująco za to zapowiada się walka o mistrzostwo.

