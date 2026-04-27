Lukas Podolski już wie. Przełomowe wieści z Zabrza! I to przed finałem Pucharu Polski

Koniec sezonu 2025/2026 Ekstraklasy ma także oznaczać finalizację sprawy prywatyzacji Górnika Zabrze.

O szczegółach poinformował prezydent Zabrza, Kamil Żbikowski.

Większościowy pakiet akcji klubu ma 23 maja nabyć od miasta firma słynnego piłkarza Górnika - Lukasa Podolskiego.

Podolski przejmuje Górnik Zabrze. Jest konkretna data!

Zgodnie z informacją podaną w poniedziałek na oficjalnej stronie miasta Zabrze, najważniejsze warunki zostały już uzgodnione. Obecnie trwają prace nad ostatecznymi zapisami umów. Zespoły prawne dopracowują szczegóły oraz zabezpieczenia dla obu stron.

„Proszę o wyrozumiałość. Wcześniej operowaliśmy raczej perspektywą miesięcy, dziś mówimy o konkretnych datach. To pokazuje, jak bardzo proces przyspieszył. Chcemy go zamknąć w ciągu kilku najbliższych tygodni. Traktujmy ten harmonogram jako wyraz dobrej woli i determinacji obu stron. Naszym celem jest sfinalizowanie prywatyzacji wraz z końcem sezonu, tak aby wspólnie z kibicami świętować nie tylko sukcesy sportowe, ale też nowy rozdział w historii Górnika Zabrze” - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Żbikowski.

Zgodnie z podanym harmonogramem do 6 maja ma nastąpić przygotowanie ostatecznych wersji umów i przekazanie ich radzie miasta oraz radzie nadzorczej. Do 20 maja wyznaczono termin sesji nadzwyczajnej rady miasta i ewentualne podjęcie przez radnych uchwały umożliwiającej sprzedaż akcji, zaś podpisanie umowy na 23 maja.

Górnik istnieje od 1948 roku, futbolowa spółka zarządza nim od 1996. Została założona przez osoby fizyczne i firmy, potem miała różnych właścicieli. Ostatnim prywatnym było Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska (2007-2011). W połowie 2011 r. większość akcji z powrotem przejął samorząd Zabrza.

Na początku grudnia 2025 należąca do Lukasa Podolskiego spółka LP Holding GmbH została właścicielem 8,3 procenta akcji Górnika. Niemiecki mistrz świata z 2014 roku pozostaje zawodnikiem tej drużyny, choć w tym sezonie gra mniej, niż w poprzednich. Kupił ponad 10 tysięcy udziałów od Allianz Polska Services Sp. z o.o. i stał się tym samym drugim – po samorządzie Zabrza – największym akcjonariuszem 14-krotnego mistrza Polski. Firma należąca do 130-krotnego reprezentanta Niemiec pozostaje jedynym podmiotem uczestniczącym w trwającym od dawna procesie prywatyzacji Górnika.

Wcześniej, 2 maja, Górnik zagra na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Po 30 kolejkach PKO BP Ekstraklasy Zabrzanie zajmują w tabeli 2. miejsce ze stratą 3 pkt do prowadzącego Lecha Poznań.