Pilna decyzja w sprawie Wieczystej Kraków! PZPN wydał ostateczny wyrok

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN przyznała Wieczystej Kraków licencję na grę w Ekstraklasie.

Pierwotna decyzja komisji licencyjnej była negatywna, ale odwołanie przyniosło skutek.

Nic nie stoi już na przeszkodzie, aby Wieczysta powalczyła w barażach 1. ligi o historyczny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej!

Proces licencyjny Wieczystej Kraków nie obył się bez komplikacji. W pierwszym etapie klubowi odmówiono licencji z powodu niespełnienia wymogu określonego w punkcie 4.1.5 Podręcznika Licencyjnego, który obliguje kluby Ekstraklasy do posiadania formy prawnej spółki akcyjnej. Wieczysta szybko zareagowała, uzupełniając niezbędną dokumentację, co pozwoliło na ostateczne zatwierdzenie licencji. Niemniej jednak, na klub nałożono nadzór prawny, co oznacza, że jego dalsze działania będą monitorowane pod kątem zgodności z przepisami.

Kolejną istotną kwestią była infrastruktura. W przypadku awansu, Wieczysta swoje domowe mecze rozgrywać będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, obiekcie spełniającym wymogi Ekstraklasy. Nałożono jednak nadzór infrastrukturalny. Co ważne dla kibiców, klub nie będzie musiał kontynuować tułaczki z obecnego sezonu, kiedy to mecze w roli gospodarza rozgrywał w Sosnowcu. Zarówno czwartkowy półfinał barażowy z Polonią Warszawa, jak i ewentualny finał, odbędzie się już na obiekcie krakowskiej Wisły, co stanowi znaczący atut sportowy i logistyczny.

Teraz cała uwaga skupia się na barażach. Wieczysta zmierzy się z Polonią Warszawa w czwartek o godzinie 20:30. Wcześniej tego samego dnia, o 17:30, Chrobry Głogów podejmie ŁKS Łódź w drugim półfinale. Zwycięzcy tych spotkań zmierzą się w finale, walcząc o ostatnie miejsce w Ekstraklasie.

Komisja Odwoławcza PZPN ogłosiła również dwie inne ważne decyzje - podtrzymano odmowę licencji na grę w Ekstraklasie dla Puszczy Niepołomice (która i tak nie zakwalifikowała się do baraży), natomiast zielone światło na grę w 1. lidze otrzymało Podhale Nowy Targ. Zespół walczący o miejsce w barażach z 2. ligi miałby rozgrywać swoje mecze szczebel wyżej na stadionie w Niepołomicach.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po rozpatrzeniu odwołania klubu zmieniła decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN i przyznała Wieczystej licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2026/2027.https://t.co/OYQtykbsZl— KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) May 25, 2026