Jeszcze więcej czarnych chmur nad Wieczystą Kraków! PZPN nie przyznał jej licencji

W ostatnich dniach media płoną od informacji dotyczących niepewnej przyszłości Wieczysta Kraków.

Jakby tego było mało, komisja PZPN nie przyznała krakowskiemu klubowi licencji na grę w Ekstraklasie!

Wieczysta wciąż ma szansę wywalczyć na boisku awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, niezależnie od późniejszych decyzji organizacyjnych.

Wieczysta Kraków bez licencji! PZPN ogłasza

Wśród klubów, którym odmówiono licencji, znalazły się m.in. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Największe emocje budzi odmowa dla Wieczystej, która obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli i zachowuje realne szanse na bezpośredni awans lub udział w barażach. Powodem jest niespełnienie punktu 4.1.5 Podręcznika Licencyjnego, który jasno stanowi, że kluby Ekstraklasy muszą posiadać formę prawną spółki akcyjnej. Wieczysta funkcjonuje obecnie jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Przepisy PZPN dopuszczają zmianę formy prawnej do 1 lipca, z czego krakowski klub najpewniej zamierza skorzystać.

W oficjalnym oświadczeniu Wieczysta zapowiedziała złożenie odwołania, na które ma pięć dni.

"W związku z decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN informujemy, że klub skorzysta z przysługującego prawa do odwołania i złoży je w przewidzianym terminie. Jednocześnie podkreślamy, że w ocenie klubu na moment składania wniosku realizowane były działania związane z dostosowaniem struktury organizacyjno-prawnej do obowiązujących wymogów licencyjnych" – czytamy. Klub zapowiedział brak dalszych komentarzy do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Pozytywną decyzję komisji otrzymała natomiast Wisła Kraków, która już zapewniła sobie awans z pierwszego miejsca. Biała Gwiazda otrzymała jednak nadzór finansowy i infrastrukturalny, a także została ukarany kwotą 66 tysięcy złotych za naruszenie kryteriów F.03 i F.04 Podręcznika Licencyjnego, dotyczących niedotrzymania terminu zaległej płatności. Dług ten został już uregulowany.

Warto pamiętać, że bezpośredni awans do Ekstraklasy oprócz Wisły zapewni sobie drużyna, która zakończy rozgrywki na drugim miejscu. Awansuje także zwycięzca baraży pomiędzy zespołami z miejsc 3-6. Brak licencji na Ekstraklasę oznacza, że nawet jeśli zespół zajmie miejsce uprawniające do awansu lub baraży, nie będzie mógł z niego skorzystać.