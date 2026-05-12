Kajetan Szmyt po premierowym golu dla Jagiellonii liczy na przełom, zapowiadając dynamiczny finisz sezonu i kolejne trafienia.

Trener Jagiellonii podkreśla rosnącą formę młodego pomocnika, który po okresie adaptacji do drużyny zaczyna pokazywać pełnię swojego potencjału.

Czy odmieniony Szmyt utrzyma passę w kluczowym starciu z Rakowem, decydującym o walce o mistrzostwo?

Kajetan Szmyt: Mam nadzieję, że to będzie moment przełomowy

To jego pierwsza runda w klubie z Podlasia, do którego dołączył na początku lutego. W poprzedniej kolejce popisał się dynamiczną akcją i efektownym strzałem, którym pokonał bramkarza Pogoni.

- Mam nadzieję, że to będzie moment przełomowy - powiedział Szmyt, cytowany przez klubowe media. - Że w kolejnych meczach pójdę za ciosem, zdobywając następne bramki albo notując asysty. To fajny bodziec do pracy. Jedna bramka to nie jest coś niesamowitego. Powinno być ich więcej - zaznaczył

Tomaszewski reaguje na parodię Lewandowskiego i Szczęsnego! Aż się popłakał!

Adrian Siemieniec: Kajtek pokazał, że jego forma rośnie

Trener Adrian Siemieniec uważa, że obiecujący pomocnik potrzebował czasu, aby dopasować się do białostockiej drużyny.

- Kajtek pokazał, że jego forma rośnie - oceniał Siemieniec. - Mam nadzieję, że ona będzie jeszcze rosła, a przynajmniej będzie utrzymywać się na takiej tendencji zwyżkowej. On czyni postęp. Na to też potrzeba czasu. Gdy rozmawialiśmy o Kajtku, to mówiliśmy, że on przyszedł do nas i więcej grał niż trenował - przypomniał.

Legia przełamała klątwę w Niecieczy. Okupiła to urazami, ale ten styl...

Szmyt robi postępy w Jagiellonii

Szkoleniowiec nie ma wątpliwości, że Szmyt się rozwija. Przekonuje, że stać na wiele, ale potrzebna jest cierpliwość i czas.

- Teraz mieliśmy taki moment, że mogliśmy nad nim popracować - tłumaczył Siemieniec. - Mogliśmy zrobić więcej analiz indywidualnych. On pojawia się w sytuacjach bramkowych. Strzelił bardzo pięknego gola, więc jest progres. Chciałbym też, żeby od razu Kajtek miał double-double w dziesięciu meczach, ale czasami to nie jest możliwe. Potrzeba cierpliwości i pracy z nowymi zawodnikami - zaznaczył.

Widzew zepchnął Lechię w przepaść! Vuković mówi o jedności, rywale w głębokim kryzysie

Jagiellonia ma dużo jakości, poradzi sobie z Rakowem?

Szmyt jest pełen nadziei. Widać, że debiutancki gol mocno go podbudował. Czy o jego dyspozycji przekonają się gracze Rakowa?

- To dobra drużyna, więc spodziewam się ciężkiego meczu. Jednak mamy na tyle jakości plus to pozytywne nastawienie i bodziec sprawią, że zwyciężymy - stwierdził Szmyt.

Młodzież chce Lewandowskiego dalej w reprezentacji! Ale zdanie emerytów was zaskoczy

Siemieniec: Wierzę w to, że przywieziemy z Częstochowy punkty

Oba kluby zainteresowane są pełną pulą, bo w ten sposób wciąż będą w grze o mistrzostwo.

- Czeka nas bardzo ciężki mecz - analizował Siemieniec. - Widzimy, jak wygląda tabela. Każdy mecz już teraz waży bardzo dużo. Wszystko rozstrzygnie się w bezpośrednich starciach, jeżeli chodzi o kolejność tabeli. Wierzę w to, że przywieziemy z Częstochowy punkty. Bardzo nam na tym zależy. Będziemy robić wszystko, żeby tak było - zapowiedział trener Jagiellonii.

Widzew odbił się od dna, Legia "już utrzymana". Sytuacja w Ekstraklasie po 32 kolejkach się wyjaśnia

8

JAN TOMASZEWSKI WE ŁZACH! OGLĄDA JAK LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY GO NAŚLADUJĄ