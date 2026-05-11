Legia Warszawa przełamała klątwę w Niecieczy, wygrywając 1:0 z Termaliką.

Zwycięstwo zapewnili Rafał Adamski oraz bramkarz Otto Hindrich.

Odkryj, dlaczego mimo triumfu, trener Papszun ma powody do zmartwień i jakie urazy mogą pokrzyżować dalsze plany Legii.

Wspomniany Rafał Adamski po raz kolejny pokazał, że warto było go sprowadzić z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W poprzedniej kolejce w ostatniej chwili dał Legii Warszawa zwycięstwo nad Widzewem, a teraz przesądził o pokonaniu Termaliki. W pierwszej połowie świetnie zachował się na polu karnym gospodarzy. Wykorzystał podanie od Kamila Piątkowskiego i uderzeniem piłki głową pokonał bramkarza Słoników. Później jeszcze wystąpił w roli asysta, ale z jego podania nie skorzystał Rafał Augustyniak.

Marek Papszun: Otto Hindrich w trzech sytuacjach znakomicie się zachował

Jednak główną postacią w stołecznym zespole był Otto Hindrich. Rumuński bramkarz już w pierwszej połowie musiał ratować kolegów, gdy pomylił się Augustyniak. Jednak Rumun poradził sobie w sytuacji z Kamilem Zapolnikiem. Po przerwie bramkarz Legii jeszcze dwa razy stawał na wysokości zadania.

- Poza jednym błędem, to pierwsza połowa była pod naszą kontrolą - powiedział Marek Papszun, cytowany przez klubowe media. - Druga była pod dyktando Termaliki. Być może dobrze, że to tak wyglądało. Wybroniliśmy się siłą woli, organizacją, dyscypliną, poświęceniem. Pomógł nam Otto, który w trzech sytuacjach znakomicie się zachował. Takie mecze budują i wzmacniają zespół. W trudnym momencie pokazaliśmy odporność i charakter - analizował.

Legia zbyt mocno oddała inicjatywę Termalice

Po przerwie Termalica próbowała wyrównać, a Legia ograniczyła się do utrzymania wyniku. Chciała za wszelką cenę dowieźć wygraną.

- Styl nie był najważniejszy - wyznał Papszun. - W drugiej połowie zbyt mocno oddaliśmy inicjatywę. Słabo wyglądaliśmy z piłką. Mało było wyjść i tworzenia sytuacji. Chcemy grać lepiej, ale na teraz widocznie mamy takie możliwości - ocenił wprost.

Trener Legii był zaniepokojony problemami zdrowotnymi duetu napastników. Najpierw boisko opuścił Adamski, który zgłosił uraz stawu skokowego. Do końca nie dotrwał także rezerwowy Mileta Rajović. Duńczyk po upadku odczuwał ból w barku.

