Widzew pokonał Lechię 3:1, uciekając ze strefy spadkowej.

To zwycięstwo wepchnęło rywali w poważne tarapaty.

Co zadecydowało o tak kluczowym wyniku?

Łodzianie świetnie wypadli w pierwszej połowie, w której zdobyli trzy gole. Strzelanie rozpoczął Sebastian Bergier, który przed przerwą jeszcze raz pokonał bramkarza gdańskiej drużyny. Do siatki gości trafił także Steve Kapuadi, który zdobył premierową bramkę w łódzkim zespole.

W drugiej połowie Lechia tylko raz znalazła sposób na Bartłomieja Drągowskiego. Z dystansu uderzył Iwan Żelizko, co jest znakiem firmowym Ukraińca. W tym sezonie w ten sposób strzelił siedem goli. Ale to było wszystko na co stać było Lechię, która notuje serię pięciu meczów bez wygranej.

- To dla mnie pierwszy moment, że poczuliśmy wszyscy jedność na stadionie i energię, którą wytworzyliśmy - podsumował Aleksandar Vuković, cytowany przez PAP. - Jak dla mnie jest to tylko próbka tego, co można zrobić razem jeszcze lepiej. Jestem pod wrażeniem tego, co przeżyłem - zaznaczył trener Widzewa.

Za to Lechia znalazła się w trudnej sytuacji na finiszu sezonu.

- Nie możemy dawać rywalom tylu szans i być tak pasywnym - irytował się John Carver, cytowany przez PAP. - Mecze o takiej temperaturze wymagają dania z siebie więcej zaangażowania i woli walki. Nie widziałem tego u nas w pierwszej połowie - dodał trener Lechii.

