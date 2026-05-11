Nowa rola Sławomira Peszki? Inwestor chce przeznaczyć miliony złotych

Peszko w Wiśle?

Temat zaangażowania Kwietnia w Wisłę pojawia się od lat, wiele wskazuje na to, że plany zmienią się w rzeczywistość. Pojawiają się nawet sygnały, że jego dotychczasowy główny projekt, Wieczysta Kraków, może zejść na dalszy plan, a przedsiębiorca skoncentruje się na „Białej Gwieździe”.

Według doniesień Wojciech Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 mln zł, które miałoby zostać przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. W tle pojawia się też zainteresowanie ze strony zagranicznego funduszu, jednak to on pozostaje głównym kandydatem do objęcia udziałów w klubie.

Taki scenariusz mógłby oznaczać przetasowania nie tylko w budżecie, ale i w strukturach sportowych Wisły. Bardzo możliwe jest dołączenie Peszki, obecnie wiceprezesa Wieczystej, choć jego przyszła rola przy ul. Reymonta nie jest jeszcze określona. Funkcję dyrektora sportowego ma zachować Vullnet Basha, co sugeruje, że dla Peszki rozważana jest inna funkcja – być może operacyjna lub związana z wizerunkiem klubu. Byłby to jednocześnie wyraźny sygnał zacieśnienia współpracy między Wisłą a Wieczystą.

Warto przypomnieć, że 5 maja pojawiły się informacje, iż Peszko przekazał piłkarzom Wieczystej, że klub może po sezonie wycofać się ze szczebla centralnego i rozpocząć kolejne rozgrywki nawet od IV ligi.

Od momentu inwestycji Kwietnia w 2019 roku Wieczysta przeszła imponującą drogę – od szóstego poziomu rozgrywkowego aż do zaplecza PKO Ekstraklasy, a obecnie jest bliska awansu do elity. Teraz jednak biznesmen może skierować swoją uwagę i środki przede wszystkim na Wisłę Kraków.

