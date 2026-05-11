Widzew odbił się od dna, Legia "już utrzymana". Sytuacja w Ekstraklasie po 32 kolejkach się wyjaśnia

Do końca sezonu w Ekstraklasie zostały 2 kolejki i dwa zaległe mecze.

Już w środę Legia Warszawa może być pewna utrzymania, jeśli Arka Gdynia nie wygra z Górnikiem Zabrze.

Widzew Łódź uciekł ze strefy spadkowej po wygranej z Lechią Gdańsk, ale do końca musi bić się o utrzymanie.

Sprawdź sytuację w tabeli Ekstraklasy po 32 kolejkach.

Tabela Ekstraklasy po 32 kolejkach się wyjaśnia. Lechia i Cracovia w tarapatach

Cracovia w pięciu ostatnich spotkaniach poniosła dwie porażki, trzy razy remisowała i musiała uciekać przed strefą spadkową. Radomiak przyjechał do Krakowa z serią trzech kolejnych zwycięstw i praktycznie zapewnionym utrzymaniem, z szansą na włączenie się do gry o europejskie puchary. Ostatni mecz 32. kolejki zakończył się jednak remisem 0:0, który przybliżył Cracovię do strefy spadkowej. Przewaga Pasów nad zagrożoną Lechią Gdańsk to zaledwie 2 punkty, a o życie gra jeszcze Arka Gdynia (3 pkt za Lechią), która w środę zagra u siebie arcyważny zaległy mecz z Górnikiem Zabrze.

Legia przełamała klątwę w Niecieczy. Okupiła to urazami, ale ten styl...

Największymi wygranymi 32. kolejki z dołu tabeli są Legia Warszawa i Widzew Łódź. Pierwsi praktycznie zapewnili sobie utrzymanie - tylko w jednym scenariuszu wciąż mogą spaść i musieliby przegrać oba pozostałe mecze z Lechią i Motorem Lublin. Już w środę mogą być pewni swego, jeśli Arka nie wygra z Górnikiem. Z kolei ci drudzy pokonali Lechię 3:1 i wydostali się ze strefy spadkowej, choć w najbliższym meczu z Koroną Kielce nadal będą z nożem na gardle.

Oto tabela Ekstraklasy po 32 z 34 kolejek (punkty, mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, różnica bramek):

1. Lech Poznań - 56 pkt 32 15 11 6 57-42 +15

2. Jagiellonia Białystok - 49 pkt 31 13 10 8 51-39 +12

3. Raków Częstochowa - 49 pkt 31 14 7 10 45-37 +8

4. Górnik Zabrze - 49 pkt 31 14 7 10 43-36 +7

5. GKS Katowice - 48 pkt 32 14 6 12 48-42 +6

6. KGHM Zagłębie Lubin - 48 pkt 32 13 9 10 45-36 +9

7. Wisła Płock - 45 pkt 32 12 9 11 32-35 -3

8. Radomiak Radom - 44 pkt 32 11 11 10 49-44 +5

9. Legia Warszawa - 43 pkt 32 10 13 9 36-36

10. Motor Lublin - 42 pkt 32 10 12 10 43-46 -3

11. Pogoń Szczecin - 41 pkt 32 12 5 15 45-48 -3

12. Piast Gliwice - 41 pkt 32 11 8 13 40-41 -1

13. Cracovia Kraków - 40 pkt 32 9 13 10 35-38 -3

14. Widzew Łódź - 39 pkt 32 11 6 15 39-39

15. Korona Kielce - 39 pkt 32 10 9 13 38-39 -1

16. Lechia Gdańsk - 38 pkt 32 12 7 13 59-60 -1

17. Arka Gdynia - 35 pkt 31 9 8 14 32-55 -23

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 32 7 7 18 37-61 28 -24 - spadek

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie