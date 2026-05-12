Mężczyźni bardziej ufają Janowi Urbanowi niż kobiety?! Niewiarygodne wyniki badania

Najnowsze badanie opinii publicznej przyniosło intrygujące wyniki dotyczące pracy Jana Urbana z reprezentacją Polski.

Wynika z niego, że mężczyźni mają do selekcjonera większe zaufanie niż kobiety!

Sprawdź szczegóły badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster.

Mężczyźni bardziej ufają Janowi Urbanowi niż kobiety?!

Zgodnie z zebranymi danymi, aż 50 procent ankietowanych mężczyzn uważa, że Jan Urban "dobrze się spisuje" w swojej roli. Wśród kobiet odsetek ten jest znacząco niższy, wynosząc zaledwie 28 procent. Mogłoby to sugerować, że selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski cieszy się znacznie mniejszym zaufaniem wśród żeńskiej części kibiców, ale dokładna analiza rzuca inne światło na otrzymane wyniki.

Okazuje się, że aż 31 procent ankietowanych kobiet w ogóle nie interesuje się futbolem. Dla porównania, wśród mężczyzn ten odsetek jest niemal trzykrotnie niższy i wynosi zaledwie 12 procent. Co więcej, znaczna grupa kobiet – 33 procent – zaznaczyła w badaniu odpowiedź "nie mam zdania" lub "trudno powiedzieć" na pytanie o ocenę pracy Urbana. W przypadku mężczyzn, ten sam wskaźnik był niższy i wyniósł 26 procent.

Te liczby pokazują, że niższy odsetek pozytywnych ocen wśród kobiet nie wynika z negatywnej opinii o Janie Urbanie. Jest raczej konsekwencją znacznie mniejszego zaangażowania i śledzenia wydarzeń w świecie piłki nożnej przez tę grupę. Duża część kobiet po prostu nie posiada wystarczającej wiedzy lub zainteresowania, aby wydać konkretną opinię, co naturalnie przekłada się na niższy wskaźnik zaufania.

Informacje pochodzą z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-11 maja 2026 roku metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków

