Arka Gdynia, walcząca o utrzymanie, sensacyjnie zatrzymała lidera ligi, podczas gdy Górnik Zabrze potknął się w pogoni za wicemistrzostwem.

Trener Arki zdradza, jak ryzykowna zmiana taktyki przyniosła punkt, a Zabrzanie mają jasny plan na finisz sezonu.



Dariusz Banasik: Punkt z Lechem może też być na wagę złota

Trener Dariusz Banasik na starcie z liderem zmienił ustawienie. Zrobił to ze względu na to, że obrona Arki była wyjątkowo dziurawa. Plan się powiódł, bo Gdynianie sprawili niespodziankę w Poznaniu.

- Zdecydowaliśmy się na zmianę ustawienia ze względu na to, że traciliśmy dużo bramek - przyznał Banasik. - Uczulałem piłkarzy na to, że musimy bardzo dobrze pracować w formacji defensywnej. Zapunktowaliśmy na trudnym terenie, z najlepszym w tej chwili zespołem w Polsce. Musimy zrobić wszystko, aby w kolejnych meczach nie tylko remisować, ale starać się zdobyć trzy punkty. Patrząc na naszą sytuację w tabeli, to ten punkt może też być na wagę złota - dodał.

Arka pokazała determinację, charakter, wolę walki, nieustępliwość

Szkoleniowiec docenił postawę podopiecznych, którzy nie poddali się przed liderem ligi.

- Słowa uznania, może nie za wynik, ale za determinację, charakter, wolę walki, nieustępliwość - podkreślił. - Jadąc na mecz z Lechem miałem wrażenie, że wszyscy dopisują sobie punkty, bo słabo to wyglądało, jeśli chodzi o formację defensywną. Faworyt był jeden. Wszyscy mówili, że nie mamy prawa zdobyć punktu. Dziękuję zawodnikom, że pokazali ten charakter. Udowodnili tym, którzy nas skreślali, że jeszcze walczymy. Robimy wszystko, żeby ten zespół utrzymał się w Ekstraklasie - zaznaczył.

Z Górnikiem beniaminek nie zamierza się bronić

Arka jest w trudnej sytuacji. Jeśli chce uniknąć degradacji, to nie ma już marginesu błędu na pomyłkę na finiszu sezonu.

- U siebie jesteśmy zespołem, który zupełnie inaczej wygląda niż na wyjazdach - przekonywał Banasik. - Gramy z polotem i odważnie. Na pewno z Górnikiem nie zamierzamy się bronić. Tym bardziej, że remis też za dużo nam nie daje. Musimy w dwóch meczach u siebie zapunktować. Musi być dużo mocniejszy nacisk na działania ofensywne - wyznał.

Michal Gasparik: Wszystko mamy w swoich rękach

Za to trener Michal Gasparik otwarcie mówi o ambicjach Górnika, który chciałby skończyć rozgrywki, jak najwyżej.

- Wszystko mamy w swoich rękach - stwierdził Słowak. - Wierzę, że to drugie miejsce, które chcemy, mamy w swoich rękach. Wiemy, że potrzebujemy tylko punktów. Teraz mamy dwa mecze na wyjeździe. Idziemy przygotowywać się na wszystko - zadeklarował.

Lukas Podolski ma pomysł i nigdy nie panikuje

Kwadrans przeciwko Zagłębiu zaliczył Lukas Podolski. Czy to on będzie liderem Zabrzan?

- Poldi pokazał, że ma pomysł - ocenił Gasparik. - Dlatego daliśmy go wyżej. Wiedzieliśmy, że będzie "spadał", że będzie rozgrywał, że lubi zmieniać strony. Ma super długie podanie. Najlepsze w nim jest to, że nie panikuje. Potrafi utrzymać się przy piłce i z tego potem mogą korzystać inni zawodnicy - opisał doświadczonego gracza trener Górnika.

