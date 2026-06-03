PZPN totalnie zaskoczył, zjazd działaczy w zupełnie nowym miejscu. Znamy powód

Polski Związek Piłki Nożnej rezygnuje z kosztownych Walnych Zgromadzeń w luksusowych hotelach, przenosząc je do własnej siedziby.

Ta zmiana ma przynieść związkowi gigantyczne oszczędności, eliminując wydatki sięgające nawet pół miliona złotych rocznie.

Sprawdź, co oznacza ta historyczna decyzja dla polskiego futbolu i jakie kluczowe rozstrzygnięcia zapadną podczas tych obrad "u siebie".

Koniec z hotelami. PZPN liczy każdy grosz

Do tej pory coroczne zjazdy delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej kojarzyły się z wynajmowaniem dużych sal konferencyjnych w prestiżowych hotelach. Była to operacja nie tylko logistyczna, ale przede wszystkim finansowa. Jak udało nam się ustalić, koszty organizacji takiego wydarzenia poza siedzibą związku potrafiły sięgać nawet 500 tysięcy złotych. Przykładowo, w 2024 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN odbyło się w hotelu Victoria, a w 2025 wybory w PZPN - w hotelu Hilton.

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W tym roku Zarząd PZPN podjął jednak zaskakującą decyzję o cięciu kosztów. Zamiast wydawać setki tysięcy na zewnętrzne usługi, postanowiono wykorzystać własne zasoby. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze po raz pierwszy w historii odbędzie się w siedzibie związku. Na potrzeby obrad specjalnie zaadaptowano dwa piętra budynku, przygotowując nie tylko dużą salę obrad, ale również profesjonalne miejsce do pracy dla przedstawicieli mediów. To wyraźny sygnał, że w polskiej piłce nastał czas szukania oszczędności.

Najwyższa władza w polskiej piłce obraduje "u siebie". Co to oznacza?

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów to formalnie najwyższa władza statutowa w PZPN. Zwoływane jest co roku przez zarząd w celu podsumowania minionych dwunastu miesięcy działalności. To właśnie podczas tych obrad podejmowane są kluczowe decyzje, takie jak zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz udzielenie absolutorium władzom związku.

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Warto pamiętać, że co cztery lata zjazd ma charakter wyborczy – wówczas organizowane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego delegaci wybierają nowego prezesa oraz członków zarządu. Tegoroczne spotkanie ma charakter sprawozdawczy. Obrady rozpoczynają się w środę o godzinie 13:00.

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