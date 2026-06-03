Arkadiusz Milik prześwietlił Roberta Lewandowskiego! Padły słowa o egoizmie i wychowaniu

Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik relacje

Arkadiusz Milik ostatnie lata kariery spędził przede wszystkim w gabinetach lekarskich. Seria kontuzji napastnika Juventusu Turyn eliminowała go z rywalizacji na boisku. Brak Milika boleśnie odczuwa reprezentacja Polski, w której notorycznie brakuje dobrych snajperów. Jest oczywiście Robert Lewandowski, ale ile można liczyć na jednego zawodnika... Zresztą "Lewy" mógłby przecież grać razem z Milikiem. Ten duet napastników w przeszłości wygrał wiele meczów dla naszej kadry. Wszyscy zastanawiają się, jakie są relacje obu snajperów. W rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym na ten temat wypowiedział się sam Arkadiusz Milik. Padły słowa m.in. o egoizmie i wychowaniu. Nie ma jednak mowy o żadnym konflikcie pomiędzy dwoma legendarnymi już reprezentantami Polski.

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Arkadiusz Milik prześwietlił Roberta Lewandowskiego. "Ja nie mam tych cech"

Zawodnik Juventusu Turyn wyraźnie zaznaczył, że z Robertem Lewandowskim zawsze miał dobry kontakt, choć ich relacji przyjaźnią nazwać nie można. - To duże słowo. To nie była przyjaźń. Byliśmy bardzo dobrymi kolegami z boiska, super się rozumieliśmy - zdradził Arkadiusz Milik, który dodał, że kapitan naszej kadry "zawsze miał ogromny wpływ na drużynę".

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Jest to niedoceniane, również w reprezentacji. Robert ma ogromny wpływ, nie tylko bramkowy, ale też mentalny. Mimo iż tego nie widać, to jest takim skurczybykiem na boisku. I zawsze wznosi drużynę na wyższy poziom

- przekonywał Milik. Jaka jest różnica pomiędzy nim a Robertem Lewandowskim? Piłkarz Juventusu prześwietlił kolegę i podzielił się swoimi - dość odważnymi - wnioskami.

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Robert jest trochę większym egoistą na boisku niż ja. Ja nie mam tych cech - nie wiem czemu, może tak zostałem wychowany, ale w pewnych sytuacjach gdy widzę lepiej ustawionego kolegę, to podaję. Na pewno to mi odebrało parę bramek. Wydaje mi się, że gdyby Robert nie był takim egoistą, to nie zrobiłby takiej kariery

- ocenił Arkadiusz Milik.

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