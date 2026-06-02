Robert Lewandowski w towarzystwie 72-latka na treningu kadry! To ikona. Widać dobrą komitywę

Robert Lewandowski w towarzystwie Józefa Młynarczyka na treningu reprezentacji Polski

Robert Lewandowski 3 czerwca w Warszawie rozegra swój ostatni w tym sezonie mecz z reprezentacją Polski. Kapitan naszej drużyny narodowej - zgodnie z zapowiedzią selekcjonera Jana Urbana - ma wybiec w wyjściowej jedenastce w spotkaniu z Nigerią. Dla kadry mecz z zespołem z Afryki będzie okazją do rehabilitacji za brak awansu do mundialu 2026 i za ostatnią porażkę w towarzyskim meczu z Ukrainą. We wtorek, dzień przed spotkaniem Polska - Nigeria, "Lewy" wziął udział w treningu. Co ciekawe, na murawę wychodził w towarzystwie ikony polskiego futbolu - 72-letniego Józefa Młynarczyka, byłego bramkarza reprezentacji i zdobywcy Pucharu Mistrzów z FC Porto. Obecnie legendarny golkiper pełni funkcję trenera bramkarzy w kadrze. Robert Lewandowski co prawda w treningach bramkarskich raczej udziału nie bierze, ale widać, że z Młynarczykiem jest w dobrej komitywie.

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Jan Urban spytany o duet Robert Lewandowski - Emmanuel Olisadebe

Przed treningiem na Stadionie Narodowym odbyła się specjalna konferencja prasowa z udziałem Jana Urbana i Nicoli Zalewskiego. Selekcjoner mówił o składzie na mecz Polska - Nigeria i o porażce z Ukrainą, zwracając przy tym uwagę na ogromny błąd sędziego przy sytuacji, w której nadepnięty w polu karnym rywali został Tomasz Kędziora. Na spotkaniu z dziennikarzami pojawił się też nieoczekiwany gość - Emmanuel Olisadebe, urodzony w Nigerii były reprezentant Polski i bohater eliminacji do mundialu 2002. Popularny "Emsi" spytał Jana Urbana, czy chciałby mieć duet napastników Robert Lewandowski - Emmanuel Olisadebe. Pytanie wyraźnie rozbawiło selekcjonera.

Jakbyś strzelał tyle bramek, co wcześniej, grasz na pewno

- odparł szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Galeria: Robert Lewandowski na treningu kadry w Warszawie

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