Jakub Kamiński przechodzi do europejskiego giganta. Absolutny top! Jest też dodatkowy smaczek

Jakub Kamiński wykupiony, by zostać sprzedanym

Jakub Kamiński za kadencji Jana Urbana ma pewne miejsce w składzie reprezentacji Polski, za co odwdzięcza się dobrą grą. Skrzydłowy nie tylko w kadrze świetnie się prezentuje, lecz także w futbolu klubowym. W ostatnim sezonie popularny "Kamyk" występował w barwach FC Koeln, skąd był wypożyczony z VFL Wolfsburg. Niedawno zespół z Kolonii wykupił Polaka, ale wszystko wskazuje na to, że nie po to, by grał... Jak donoszą niemieckie media, Jakub Kamiński dogadał się już z nowym klubem i niebawem zasili szeregi portugalskiego giganta. Chodzi o Benficę Lizbona, czy klub z absolutnego topu w Portugalii, a także uznana marka w całej Europie. FC Koeln zrobi świetny interes, bo za "Kamyka" zapłaciło 5,5 mln euro, a może dostać za niego aż 20 mln!

Strzelił gola i ogłosił radosną nowinę! Co za Wielkanoc Jakuba Kamińskiego

Galeria: Monika Wojtas, dziewczyna Jakuba Kamińskiego

40

Jakub Kamiński będzie mierzył się z trzema Polakami

Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg twierdzi, że do ustalenia pozostały już tylko szczegóły, a transfer ma być niezagrożony. W całej historii jest jeszcze dodatkowy smaczek. Największym rywalem Benfiki jest FC Porto, czyli klub, w którym występuje trzech kolegów Jakuba Kamińskiego z reprezentacji Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Kibice już ostrzą sobie zęby na pojedynki "Kamyka" z naszymi stoperami. Zapowiadają się pasjonujące mecze.

Jakub Kamiński w wielkiej formie! Co za gol reprezentanta Polski w Bundeslidze

Jakub Kamiński zanim trafił do Niemiec występował w Lech Poznań, w którym rozegrał 85 spotkań i strzelił 14 bramek. W polskiej reprezentacji "Kamyk" zagrał 31 meczów, w których zdobył trzy gole.