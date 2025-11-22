Jakub Kamiński błysnął w meczu FC Koeln przeciwko Eintrachtowi Frankfurt, zdobywając gola na początku spotkania.

Mimo świetnej formy polskiego kadrowicza i jego piątego trafienia w sezonie, jego drużyna ostatecznie przegrała mecz 3:4.

Dowiedz się, jak rozwijała się akcja i czy VAR odegrał kluczową rolę w tym szalonym spotkaniu!

Jakub Kamiński rośnie z meczu na mecz FC Koeln. Kadrowicz rozpoczął mecz 11. kolejki Bundesligi przeciwko Eintrachtowi Frankfurt w pierwszym składzie i już na samym początku udowodnił, że była to doskonała decyzja trenera. Niestety, nawet jego świetny występ nie wystarczył, by zatrzymać punkty w Kolonii.

Jakub Kamiński wykazał się precyzją z Eintrachtem Frankfurt

Mecz ledwo się rozpoczął, a kibice w Kolonii już mieli powody do radości. Już w 4. minucie spotkania Jakub Kamiński precyzyjnym strzałem z pola karnego umieścił piłkę w siatce rywali. Początkowo sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Jednak po analizie VAR, arbiter wskazał na środek boiska. To dla Kamińskiego piąte trafienie w tym sezonie ligi niemieckiej. To był wymarzony start dla beniaminka.

Rośnie forma reprezentanta Polski w Niemczech

Bramka w lidze to potwierdzenie znakomitej dyspozycji, jaką Kamiński prezentuje w ostatnich tygodniach. Przypomnijmy, że skrzydłowy błysnął również w ostatnim meczu reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. W zremisowanym 1:1 spotkaniu z Holandią w Warszawie to właśnie on przed przerwą wpisał się na listę strzelców, wykorzystując znakomite podanie od Roberta Lewandowskiego.

Szalony mecz w Kolonii. Gol Polaka nie dał nawet punktu

Niestety, prowadzenie po golu Kamińskiego nie utrzymało się długo. Eintracht Frankfurt wziął się do odrabiania strat. Jeszcze przed przerwą goście zdobyli dwa gole, a po godzinie prowadzili już 4:1. Dubletem popisał się Jonathan Burkardt, który ma już na koncie osiem bramek.

Piłkarze FC Koeln nie poddali się i w końcówce rzucili się do szaleńczego ataku. Zdołali strzelić dwa gole, doprowadzając do wyniku 3:4, ale na wyrównanie zabrakło już czasu. Mimo porażki, występ Jakuba Kamińskiego z pewnością jest jednym z niewielu pozytywów po tym spotkaniu. Jego drużyna z 14 punktami zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Liderem pozostaje niepokonany Bayern Monachium.

𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟! 🤩 JAKUB KAMIŃSKI STRZELA! ⚽Polak z piątym trafieniem w Bundeslidze! 😍 W ten sposób otwiera wynik rywalizacji z Eintrachtem! 💥 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/ZJ5biDIfRr— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 22, 2025

