🇵🇱🔥 𝐊𝐀𝐂𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐎𝐓𝐔𝐋𝐒𝐊𝐈 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍𝐎𝐖𝐈Mainz nie pęka w Monachium, a gol Polaka daje w tej chwili remis ostatniej drużynie tabeli Bundesligi 😱⚽🇩🇪 #BundesTAK pic.twitter.com/LDIuBcbUa1— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 14, 2025

W meczu 14. kolejki Bundesligi zamykające tabelę FSV Mainz sensacyjnie zremisowało 2:2 z wielkim Bayernem Monachium, a wkład w ten wynik miał Kacper Potulski. W doliczonym czasie pierwszej połowy, przy stanie 0:1 dla mistrzów Niemiec, 18-letni Polak udowodnił duże możliwości.

Najpierw gol, a potem rzut karny po faulu na asie Bayernu

Po precyzyjnym dośrodkowaniu z rzutu wolnego wyskoczył najwyżej w polu karnym i precyzyjnym strzałem głową pokonał legendarnego Manuela Neuera, doprowadzając do wyrównania. Sytuacja była jeszcze analizowana przez sędziów VAR, ale po chwili wątpliwości zostały rozwiane – gol został uznany. Trafienie w meczu z gigantem Bundesligi to dla Potulskiego wymarzona sytuacja. Mainz nie zdołał utrzymać prowadzenia i w końcówce dał sobie strzelić gola. Zrobił to Harry Kane, który wykorzystał rzut karny. Sędzia podyktował jedenastkę za faul na Angliku ze strony... Potulskiego.

Jaki był debiut Potulskiego w Bundeslidze?

W debiucie z Freiburgiem, młody obrońca przeżywał trudne chwile. Jego zespół przegrał, a jemu samemu wytykano bezpośredni udział przy dwóch straconych bramkach. Mimo to, już tamtym występem zapisał się w historii, stając się najmłodszym Polakiem (18 lat i 42 dni), który kiedykolwiek zagrał w Bundeslidze. W starciu z najtrudniejszym możliwym rywalem, Bayernem Monachium, pokazał jednak ogromną dojrzałość mentalną.

Kim jest Kacper Potulski? Talent chwalony przez Jerzego Brzęczka

Urodzony 19 października 2007 roku zawodnik to wychowanek Lechii Gdańsk, który szlify zbierał także w juniorskich zespołach Legii Warszawa. W 2023 roku przeniósł się do FSV Mainz, gdzie początkowo występował w drużynach młodzieżowych. W obecnym sezonie został włączony do kadry pierwszego zespołu i regularnie dostawał szanse w Lidze Konferencji.

Jego talent dostrzegają także w Polsce. Bardzo pozytywnie na jego temat wypowiadał się selekcjoner kadry U-21, Jerzy Brzęczek. Potulski rozegrał przeciwko Bayernowi całe spotkanie, a w końcówce został jeszcze ukarany żółtą kartką. Jego gol dał drużynie bezcenny punkt w walce o utrzymanie.

