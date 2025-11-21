Tragiczne wieści z Niemiec. Nie żyje mistrz świata z 1974 roku. Dieter Herzog miał 79 lat

Nie żyje Dieter Herzog, niemiecki mistrz świata z 1974 roku

Smutna wiadomość obiegła Niemcy późnym wieczorem w czwartek, 20 listopada. Dieter Herzog w 1974 roku na stałe zapisał się w historii niemieckiej piłki. Rozegrał wtedy swoje jedyne 5 meczów w reprezentacji, z którą sięgnął po mistrzostwo świata na domowym turnieju w RFN. Dwa z nich miały miejsce już na mundialu - 2:0 z Jugosławią i 4:2 ze Szwecją. W pięciu występach lewoskrzydłowy nie zdołał jednak wpisać się na listę strzelców.

23-letni piłkarz zabity. Przez pomyłkę. Boss mafii polował na chłopaka swojej córki

"Opłakujemy stratę Dietera Herzoga. Mistrz świata z 1974 roku zmarł w wieku 79 lat. Spoczywaj w pokoju, Dieter" - pożegnał go oficjalny profil reprezentacji Niemiec. Wiadomość o śmierci byłego piłkarza przekazała jego rodzina.

W latach 1970-1983 rozegrał ponad 250 meczów w Bundeslidze (46 goli) w barwach Fortuny Duesseldorf i Bayeru 04 Leverkusen. W tym drugim klubie po zakończeniu kariery pracował jako skaut.

Jan Tomaszewski dosadnie po losowaniu baraży MŚ 2026. Legendarny bramkarz naprawdę powiedział to o naszym półfinałowym rywalu

"Fortuna Duesseldorf opłakuje stratę Dietera Herzoga. Mistrz świata z 1974 roku, który miał na sobie koszulkę F95 392 razy, zmarł w tym tygodniu w wieku 79 lat" - pożegnał go klub, w którym grał od 1970 do 1976 roku. Z okazji 75. urodzin Fortuna uhonorowała Herzoga tytułem "chłopca z Zagłębia Ruhry, który został mistrzem świata". Do historii przeszła m.in. jego seria 158 kolejnych meczów ligowych między sierpniem 1970 a listopadem 1974 roku. Kilka miesięcy później strzelił w czerwcu decydującego gola w legendarnym zwycięstwie Fortuny 6:5 z Bayernem Monachium.

"Bayer 04 opłakuje stratę Dietera Herzoga! Mistrz świata z 1974 roku, który przez siedem lat grał w Bayerze, zmarł w tym tygodniu w wieku 79 lat" - smutna wiadomość dotarła także do Leverkusen.

Wir trauern um Dieter Herzog. Der Weltmeister von 1974 ist im Alter von 79 Jahren gestorben.Ruhe in Frieden, Dieter. 🕊️📷️ imago pic.twitter.com/y8JYRGXD0r— DFB-Team (@DFB_Team) November 20, 2025

Fortuna Düsseldorf trauert um Dieter Herzog🕯️🕊️Der Weltmeister von 1974, der 392 Mal das F95-Trikot trug, ist in dieser Woche im Alter von 79 Jahren verstorben 🙏👉 https://t.co/Qq0cSPF4G3#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/nzFThfFYaj— Fortuna Düsseldorf (@f95) November 20, 2025