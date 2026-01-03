Nie żyje legendarny trener piłki nożnej. Doprowadził swój kraj do historycznego sukcesu na mundialu

Nie żyje słynny bułgarski selekcjoner Dimitar Penew. Miał 80 lat

Legendarny szkoleniowiec od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą

Doprowadził swoją kadrę do czwartego miejsca na mistrzostwach świata

Nie żyje Dimitar Penew, legendarny selekcjoner

Bułgarska Federacja Piłkarska przekazała w sobotę smutną wiadomość. W wieku 80 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Dimitar Penew – wybitna postać w historii bułgarskiej piłki nożnej, uznana za najlepszego trenera XX wieku w tym kraju.

Dla kibiców na całym świecie Penew pozostanie przede wszystkim architektem sensacyjnego występu Bułgarii na Mistrzostwach Świata w USA w 1994 roku. To właśnie on stworzył zespół, w którym pierwsze skrzypce grał Christo Stoiczkow.

Pod wodzą Penewa Bułgarzy stali się rewelacją turnieju – w grupie pokonali Argentynę, a w fazie pucharowej wyeliminowali Meksyk oraz ówczesnych mistrzów świata, Niemców. Marsz po złoto zatrzymali dopiero Włosi w półfinale (1:2), a turniej Bułgaria zakończyła na historycznym, czwartym miejscu po porażce ze Szwecją.

Dimitar Penew – legenda reprezentacji jako piłkarz

Zanim jednak Penew zasiadł na ławce trenerskiej, zapisał piękną kartę jako zawodnik. Był legendą CSKA Sofia, z którym zdobył siedem tytułów mistrzowskich i dotarł do półfinału Pucharu Europy w 1967 roku.

W reprezentacji narodowej wystąpił 90 razy, biorąc udział w trzech mundialach: w 1966, 1970 i 1974 roku. Po zawieszeniu butów na kołku w 1977 roku pracował m.in. w Kuwejcie (Al-Jarmouk) i Arabii Saudyjskiej (Al-Nassr), ale jego serce zawsze było w Sofii.

