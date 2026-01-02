Reprezentantka Polski pokazała się ze swoją partnerką! Już nie ukrywają swojej wielkiej miłości [ZDJĘCIA]

Natalia Padilla-Bidas pokazała się na wspólnych zdjęciach z ukochaną

Reprezentantka Polski jest w związku z Leną Oberdorf, inną piłkarką Bayernu Monachium

Parze życzymy szczęścia!

Natalia Padilla-Bidas pokazała zdjęcia z ukochaną!

23-letnia napastniczka Biało-Czerwonych Natalia Padilla-Bidas odnalazła szczęście u boku niemieckiej pomocniczki, Leny Oberdorf. Obie zawodniczki formalnie związane są z Bayernem Monachium i to właśnie bawarski klub stał się miejscem, gdzie skrzyżowały się ich drogi.

Przy okazji powitania 2026 roku, partnerka Polki opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis. Oberdorf, podsumowując minione miesiące, podkreśliła, jak ważne jest dla niej wsparcie bliskich.

Polska nadzieja z... Hiszpanii! Kim jest Natalia Padilla-Bidas?

– Drogi 2025, mimo że nauczyłeś mnie, jak bliska jest radość i cierpienie, nadal jestem wdzięczna za osobę, którą się stałam – napisała Niemka na Instagramie, nawiązując do swojej tęsknoty za grą . Dodała jednak optymistycznie: – Zaczynam 2026 rok z odpowiednimi ludźmi (i zwierzętami domowymi) u boku i jestem za to dozgonnie wdzięczna – dodała, mając na myśli reprezentatkę Polski, z którą opublikowała wspólne zdjęcia.

Natalia Padilla-Bidas to córka Polki i Amerykanina urodzona w Hiszpanii

Historia Natalii Padilli-Bidas to gotowy scenariusz na film. Urodzona w 2002 roku w hiszpańskiej Maladze zawodniczka łączy w sobie trzy kultury: jej matka jest Polką, a ojciec Amerykaninem o hiszpańskich korzeniach. Mimo dorastania na Półwyspie Iberyjskim, Natalia zdecydowała się reprezentować barwy kraju swojej mamy.

W "radarze" polskiej kadry znalazła się już w 2018 roku, otrzymując powołanie do reprezentacji U17. Przechodząc przez kolejne szczeble młodzieżowe, w 2021 roku zadebiutowała w dorosłej kadrze. Był to przełomowy czas w jej karierze, zbiegający się ze świetnymi występami w szwajcarskim Servette, gdzie w ciągu dwóch lat zdobyła aż 23 bramki.

Natalia Padilla-Bidas – bilans w Bayernie Monachium

Jej skuteczność zaowocowała transferem do jednego z najlepszych klubów Europy – Bayernu Monachium. Sezon 2023/2024 spędziła w FC Koeln, ale prawdziwy rozkwit formy nastąpił po powrocie do Hiszpanii. W barwach Sevilli Padilla-Bidas pokazała klasę, trafiając do siatki rywalek 11 razy w 28 spotkaniach. W ekipie Bayernu zagrała w ośmiu meczach, zdobywając dwa gole.