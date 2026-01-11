Ewa Pajor wróciła do formy, strzelając cztery gole w meczu FC Barcelony z Madrid CFF.

Polka poprowadziła swoją drużynę do miażdżącego zwycięstwa 12:1, umacniając jej pozycję lidera.

Jej występ ugruntował jej pozycję liderki strzelczyń, ale co to oznacza dla przyszłości kobiecej piłki nożnej w Hiszpanii?

Błyskawiczny hat-trick Ewy Pajor

Kobieca drużyna FC Barcelony, która od sześciu lat nieprzerwanie zdobywa mistrzostwo Hiszpanii, od pierwszych minut narzuciła swoje warunki gry. Już w 9. minucie meczu Ewa Pajor otworzyła wynik spotkania. Reprezentantka Polski otrzymała prostopadłe podanie, z łatwością minęła bramkarkę i lekkim strzałem umieściła piłkę w siatce.

Przeczytaj także: Tak mieszka Ewa Pajor. Luksusów i złotych klamek u gwiazdy FC Barcelona nie zobaczymy [GALERIA]

To był dopiero początek jej strzeleckiego festiwalu. W 21. minucie Polka ponownie cieszyła się z gola, dobijając piłkę po interwencji bramkarki. Zanim zespoły zeszły na przerwę, napastniczka skompletowała klasycznego hat-tricka. Barcelona prowadziła do przerwy aż 7:0, a jej dominacja nie podlegała żadnej dyskusji.

Dominacja po przerwie i pogrom w Barcelonie

Druga połowa, wbrew pozorom, nie przyniosła spadku tempa. Chociaż rywalkom udało się zdobyć honorowego gola, odpowiedź Barcelony była natychmiastowa. Najpierw rzut karny na bramkę zamieniła Alexia Putellas, a chwilę później, w 59. minucie, asystowała przy czwartym trafieniu Pajor. Polka wykorzystała idealne dośrodkowanie i potężnym strzałem głową nie dała szans bramkarce.

Zobacz też: Ewa Pajor strzela jak nakręcona w Barcelonie. Niezłe towarzystwo, kolejna wygrana

Kolejne gole dla "Dumy Katalonii" były już tylko kwestią czasu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 12:1, a Barcelona umocniła się na pozycji lidera tabeli, zwiększając przewagę nad drugim Realem Madryt do siedmiu punktów. Ewa Pajor dzięki czterem trafieniom ma już na koncie 11 goli w tym sezonie i pewnie przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelczyń Ligi F.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie