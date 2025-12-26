Ewa Pajor, polska napastniczka, awansowała do pierwszej dziesiątki rankingu ESPN, co jest jej największym indywidualnym osiągnięciem.

Eksperci docenili jej "zabójczy instynkt strzelecki" i rolę liderki w FC Barcelonie oraz reprezentacji Polski.

Pajor poprowadziła Polskę do historycznego awansu na Mistrzostwa Europy, co podkreśla jej status w światowej elicie.

Odkryj, jak Pajor stała się królową Ligi Mistrzyń i co jeszcze sprawiło, że znalazła się w TOP 10 najlepszych piłkarek świata!

Spektakularny awans w rankingu ESPN

W tegorocznej edycji rankingu ESPN - Ewa Pajor zanotowała awans aż o 12 pozycji, co pozwoliło jej zadebiutować w ścisłej czołówce. Znalezienie się w TOP 10 obok największych gwiazd światowego formatu to jedno z najważniejszych indywidualnych osiągnięć w karierze polskiej napastniczki i potwierdzenie jej statusu w elicie.

Maszyna do strzelania bramek – co docenili eksperci?

Uzasadnienie wyboru Polki nie pozostawia złudzeń. Dziennikarze ESPN podkreślili przede wszystkim jej „zabójczy instynkt strzelecki” i regularność, z jaką pokonuje bramkarki rywalek. To właśnie te cechy sprawiły, że stała się kluczową postacią w ofensywie jednego z najlepszych klubów na świecie.

Ewa Pajor to królowa Ligi Mistrzyń

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wysoką pozycją Pajor były jej dokonania w europejskich pucharach. W ciągu ostatnich czterech sezonów Polka zdobyła w Lidze Mistrzyń aż 20 bramek. Co warte podkreślenia, żadna inna zawodniczka na kontynencie nie może pochwalić się lepszym wynikiem w tym okresie. To statystyka, która najlepiej obrazuje jej klasę i zdolność do odnajdywania się w najważniejszych momentach.

Liderka ofensywy w Barcelonie

Transfer do FC Barcelony okazał się dla Ewy Pajor strzałem w dziesiątkę. Polka niemal z marszu stała się wiodącą postacią w ataku „Dumy Katalonii”. Jej skuteczność w sezonie 2025/2026 jest imponująca – w 17 dotychczasowych meczach we wszystkich rozgrywkach strzeliła aż 15 goli, co czyni ją najskuteczniejszą piłkarką w zespole. Jej bramki walnie przyczyniły się do dominacji Barcelony w lidze hiszpańskiej i udanej kampanii w Lidze Mistrzyń.

Historyczny rok z reprezentacją Polski

Rok 2025 to dla Ewy Pajor nie tylko sukcesy klubowe. Jako kapitan poprowadziła reprezentację Polski do historycznego, pierwszego w historii awansu na Mistrzostwa Europy. Eksperci ESPN docenili jej rolę w kadrze, przypominając o przełomowym zwycięstwie 3:2 nad Danią podczas turnieju finałowego, w którym Pajor zdobyła jedną z bramek. To trafienie było symbolicznym przypieczętowaniem jej statusu liderki, która potrafi inspirować drużynę do osiągania historycznych rezultatów.

Dominacja Barcelony i Hiszpanek w czołówce

Ranking ESPN za 2025 rok wyraźnie pokazuje, kto obecnie dominuje w kobiecym futbolu. Zwyciężczynią, podobnie jak rok wcześniej, została koleżanka Ewy Pajor z FC Barcelony, Hiszpanka Aitana Bonmati. Na drugim miejscu uplasowała się inna gwiazda tego klubu, Alexia Putellas, a podium uzupełniła Mariona Caldentey z Arsenalu. W czołowej piętnastce znalazło się sześć zawodniczek Barcelony, co potwierdza status tego klubu jako najlepszej drużyny świata.

TOP 3 rankingu ESPN 2025:

Aitana Bonmati (Hiszpania, FC Barcelona)

Alexia Putellas (Hiszpania, FC Barcelona)

Mariona Caldentey (Hiszpania, Arsenal)

Droga na szczyt: z Konina do światowej elity

Ewa Pajor, pochodząca z Pęgowa pod Uniejowem, karierę rozpoczęła w Medyku Konin. Kolejnym krokiem był transfer do niemieckiego VfL Wolfsburg, gdzie przez dziewięć lat ugruntowała pozycję jednej z najlepszych napastniczek w Europie. Przenosiny do Barcelony pozwoliły jej wejść na absolutny szczyt i teraz, w 2025 roku, cieszyć się z miejsca w TOP 10 najlepszych piłkarek świata.

Ewa Pajor zajęła 𝟏𝟎. 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞 w rankingu najlepszych piłkarek 2025 roku, przygotowanym przez portal ESPN, rok temu była 22.🔝👌Wygrała, tak jak w 2024, Hiszpanka Aitana Bonmati!#FCBarcelona pic.twitter.com/GFev53oR8b— Polsat Sport (@polsatsport) December 26, 2025