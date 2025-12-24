Korona Kielce ogłosiła świąteczny prezent dla kibiców, pozyskując doświadczonego napastnika Mariusza Stępińskiego.

Były reprezentant Polski, po latach gry za granicą, wraca do Ekstraklasy.

Co przekonało Stępińskiego do wyboru Korony i jakie cele stawia sobie po powrocie do Polski? Sprawdź w artykule!

Złocisto-Krwisty prezent na Gwiazdkę – szczegóły kontraktu

Kibice Korony Kielce otrzymali najlepszy możliwy prezent świąteczny. Mariusz Stępiński, który ostatnio grał w cypryjskiej Omonii Nikozja, od 1 stycznia 2026 roku oficjalnie stanie się zawodnikiem Scyzoryków.

Umowa została podpisana do końca sezonu 2025/2026. Kontrakt zawiera jednak opcję przedłużenia o kolejne dwa lata, co świadczy o tym, że obie strony wiążą ze sobą długofalowe plany. Stępiński jest pierwszym wzmocnieniem Korony w zimowym oknie transferowym.

Tyle Jonatan Braut Brunes jest wart dla właściciela Rakowa. Padła kosmiczna kwota!

Dlaczego Mariusz Stępiński wybrał Koronę Kielce?

Co skłoniło zawodnika z takim doświadczeniem do powrotu do Polski i wyboru właśnie kieleckiego klubu? Stępiński zdradził kulisy rozmów i kluczowy czynnik, który wpłynął na jego decyzję.

– Dyrektor sportowy opowiedział mi o projekcie - wyjaśnił Stępiński, cytowany przez klubowe media Korony. - Myślę, że coś ciekawego się tutaj tworzy i fajnie będzie być tego częścią. Pierwszy kontakt nastąpił jakiś czas temu, ale dopiero, gdy dyrektor sportowy, Paweł Tomczyk, przyleciał do mnie na Cypr, wiedziałem, że zainteresowanie ze strony Korony jest duże. A ja lubię być w miejscach, gdzie ktoś naprawdę mnie chce i na mnie liczy. To był fajny sygnał i m.in. dlatego zdecydowałem się na Koronę – podkreślił nowy napastnik kielczan.

To on będzie rządził w Rakowie. Właściciel Medalików widzi w nim "duży potencjał"

Doświadczenie z czołowych lig i reprezentacji Polski

Sylwetka Mariusza Stępińskiego robi wrażenie. To piłkarz, który karierę budował nie tylko na polskich boiskach, ale przede wszystkim za granicą. Jego przygoda z piłką na najwyższym poziomie to cenne doświadczenie zebrane w kilku silnych europejskich ligach. W swoim CV ma występy w: Niemczech (Norymberga), Francji (Nantes), Włoszech (Chievo Werona, Hellas Verona, Lecce).

Szczególnie okres spędzony w Serie A i Ligue 1 pozwolił mu zmierzyć się z obrońcami światowej klasy i rozwinąć umiejętności. Stępiński ma na koncie 4 mecze w seniorskiej reprezentacji Polski. Był w kadrze na EURO 2016.

Marek Papszun nie znosi takich piłkarzy. Tak kiedyś mówiono o nowym trenerze Legii

Król Cypru wraca do Ekstraklasy

Ostatnie cztery lata napastnik spędził na Cyprze. Reprezentując barwy Arisu Limassol, sięgnął po mistrzostwo oraz Superpuchar Cypru. Ostatnio grał dla Omonii Nikozja. Dla Stępińskiego jest to powrót do polskiej Ekstraklasy po długiej przerwie. Wcześniej reprezentował barwy Widzewa Łódź (w którym debiutował), Wisły Kraków oraz Ruchu Chorzów. Jego dotychczasowy bilans w Ekstraklasie to 97 meczów i 25 zdobytych bramek.

Nowy ranking FIFA. Wiadomo, co z Polską i jej rywalami w walce o mundial

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół