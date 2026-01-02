Polak mógł zagrać w Barcelonie. Do akcji włączyli... polskiego księdza! Tak chcieli go przekonać do transfer

Zbigniew Boniek mógł być pierwszym Polakiem, który trafił do Barcelony

Jak opowiada w swoim felietonie, do akcji sprowadzenia go do Katalonii zaangażowano nawet... księdza!

Transferowe sagi z udziałem Polaków to dziś chleb powszedni, ale ta historia ze Zbigniewem Bońkiem w roli głównej brzmi jak scenariusz filmowy. Były prezes PZPN w jednym ze swoich felietonów zdradził kulisy propozycji, którą otrzymał od samej FC Barcelony. Katalończycy byli tak zdeterminowani, by go pozyskać, że do akcji zaangażowali... duchownego.

Wszystko działo się rok po mundialu 1978, gdzie jedną z gwiazd był właśnie „Zibi”. Do domu Bońka osobiście pofatygował się legendarny trener Helenio Herrera. Szkoleniowiec nie przyjechał jednak z agentem czy dyrektorem sportowym, ale w towarzystwie polskiego księdza. Dlaczego? Herrera wychodził z założenia, że w tak delikatnych sprawach zaufać może tylko duszpasterzowi – miał pewność, że tylko on będzie rzetelnie i uczciwie tłumaczył przebieg rozmowy.

- Wówczas do mojego domu przyjechał Helenio Herrera, słynny trener Barcelony, w towarzystwie polskiego księdza. Bo tylko do księdza miał zaufanie, że będzie dobrze tłumaczył! Herrera chciał mnie sprowadzić do Barcelony, ale moja odpowiedź brzmiała: „nie”, bo założyłem sobie, że do 1982 roku nie będę wyjeżdżał, chciałem najpierw skończyć studia – wspomina Zbigniew Boniek.

Dlatego Boniek odmówił Barcelonie!

Mimo tak niecodziennej wizyty i wielkiej marki, jaką jest Barcelona, „Zibi” odmówił. Powód był prozaiczny, ale świadczący o jego żelaznych zasadach. Boniek postanowił, że do 1982 roku nie opuści kraju, ponieważ priorytetem było dla niego ukończenie studiów.

W swoim felietonie legenda polskiej piłki wspomina również czasy gry w Juventusie. Choć media często spekulowały o jego pozycji w Turynie i możliwym odejściu, prawda wyglądała inaczej. Boniek przyznaje, że co roku na jego stole lądowało 5-6 konkretnych ofert z topowych klubów, w tym z ligi angielskiej. Mógł przebierać w propozycjach, ale ostatecznie zapisał piękną kartę historii w Serie A.

- Dziennikarze co roku spekulowali, czy Juventus będzie chciał kogokolwiek kupić, mówiono wówczas, że jeśli tak, to pewnie zrezygnuje z Bońka. Oczywiście, przez trzy lata nigdy ze mnie nie zrezygnowali, ale działało to w obie strony. Ja co roku miałem 5-6 ofert na stole, mogłem w nich wybierać, były tam choćby kierunki angielskie. Szczerze przyznaję, że propozycji miałem wtedy niesamowicie dużo, z wszystkich najlepszych klubów na świecie – dodał Boniek.

