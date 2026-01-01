Jan Urban wprost o Robercie Lewandowskim. Padły znamienne słowa o kapitanie kadry [ROZMOWA SE]

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, analizuje fenomen Roberta Lewandowskiego, wskazując na jego profesjonalizm i skuteczność.

Lewandowski, określany przez Romana Koseckiego "profesorem", wyróżnia się na tle innych światowych napastników unikalnym instynktem strzeleckim.

Pobyt w Hiszpanii wpłynął na zmianę podejścia Lewandowskiego, który stał się bardziej wyluzowany, co ma swoje odzwierciedlenie w jego grze.

Przyszłość kapitana reprezentacji Polski w Barcelonie jest niepewna; dowiedz się, co o jego dalszych losach sądzi Jan Urban.

Robert Lewandowski bardzo wymagający wobec siebie

"Super Express": - Jaki jest kapitan Biało-czerwonych?

Jan Urban: - Jest to człowiek bardzo wymagający wobec siebie. Profesjonalista pod każdym względem. Posiada niesamowity instynkt wykończenia akcji, znalezienia się w odpowiedniej sytuacji i miejscu. Robertowi trzeba stworzyć warunki do tego, aby wykorzystać jego umiejętności. Mam na myśli to bycie w danym miejscu i momencie, bo zresztą już sobie poradzi. Pokazuje i pokazywał to wcześniej w różnych klubach, że robi to znakomicie.

- Pana kolega z reprezentacji Polski, Roman Kosecki na naszych łamach nazywał Lewandowskiego profesorem. Zgadza się pan z takim określeniem?

- Zależy o co nam chodzi. Zgadzam się z tym, że Robert jest jednym z najlepszych napastników na świecie, że wykończenie sytuacji bramkowych ma jak profesor. Jest jednym z profesorów, jeśli chodzi o napastników na świecie. Potwierdzają to liczby z bramkami. Jest innym napastnikiem niż Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe czy Harry Kane. Innym, ale znakomitym.

Roberto Carlos prosto ze szpitala. Legendarny piłkarz o stanie zdrowia

Jan Urban: Wpływ na Roberta ma czas, który spędził w Hiszpanii

- Czy zmienił swoje podejście i stał się bardziej wyluzowany?

- Wpływ na Roberta ma czas, który spędził w Hiszpanii. Jest różnica między tym krajem a Niemcami. Mam na myśli charakter ludzi, klimat, sposób bycia i życia. Widać, że Robert jest bardziej luźny, ma troszeczkę inne nastawienie i podejście. Ale to normalne. To wszystko powoduje, że każdy w takiej sytuacji patrzy nagle z zupełnie innej strony. W jednym kraju robią to w ten sposób i osiągają sukcesy. W drugim robią to tak i też notują triumfy. To znaczy, że nie tylko jedna strona ma rację, ale mogą je mieć obie. W końcu Robert zdobywał największe sukcesy zarówno z Bayernem, Borussią i Barceloną.

- Po sezonie kończy się jego kontrakt z Barceloną. Jak widzi pan przyszłość kapitana?

- Trudno mi powiedzieć, bo to są decyzje personalne. Wydaje mi się, że jemu bardzo dobrze żyje się w Barcelonie. To też może mieć wpływ na to gdzie dalej będzie grał. W przypadku kontraktu wiele rzeczy na pewno wchodzi w grę. To będzie musiał rozpatrywać cały sztab Roberta z nim włącznie, jak również kierownictwo Barcelony. Na teraz Robert broni się statystykami, bramkami. Jest napastnikiem i ze swojego zadania wywiązuje się bardzo dobrze.

Jan Ziółkowski jest jak mur, Nicola Zalewski musi dawać argumenty. Piotr Czachowski o sytuacji kadrowiczów we Włoszech

Lewandowski pójdzie na ustępstwa z Barceloną?

- Barcelona będzie chciała go zatrzymać?

- To decyzja władz mistrza Hiszpanii. Czy uważają, że to, co robi Robert jest wystarczające? Czy w następnym roku będzie gorzej, czy lepiej. Będą decydowali o tym, czy chcą, żeby został dłużej, czy nie. Robert na pewno może im w tym pomóc, jeśli chodzi o negocjacje. Jakby chciał zostać, to na pewno pójdzie na jakieś ustępstwa. Jednak nie zajmujmy sobie tym głowy. Możemy to tylko obserwować z boku. Za bardzo bym się nad tym nie zastanawiał się.

Tak Jan Urban upokorzył Real Madryt. Selekcjoner kadry zdradza nieznane kulisy historycznego wyczynu

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie