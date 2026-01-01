Burza medialna wybuchła po doniesieniach o nagłej hospitalizacji legendy futbolu, Roberto Carlosa.

Początkowe informacje mówiły o problemach z sercem i pilnej operacji, co wywołało niepokój wśród fanów.

Sam Roberto Carlos, ambasador Realu Madryt, zdementował plotki o zawale serca, wyjaśniając prawdziwy powód pobytu w szpitalu.

Sprawdź, co dokładnie powiedział były obrońca i jakie ma plany na przyszłość.

Burza w mediach po hospitalizacji

Pierwsze informacje, które pojawiły się w mediach, były niezwykle alarmujące. Donoszono, że 52-letni Roberto Carlos, ambasador Realu Madryt, zgłosił się do szpitala w Brazylii na rutynowe badania. Podczas diagnostyki lekarze mieli rzekomo wykryć nieprawidłowości w pracy jego serca, które wymagały natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Hiszpańskie media, w tym dziennik "AS", informowały o skomplikowanym zabiegu, który znacznie się przedłużył, co tylko podsyciło niepokój fanów. W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o zawale serca, co wywołało ogromne poruszenie.

Oświadczenie prosto ze szpitala. Roberto Carlos dementuje plotki

Roberto Carlos zamieścił wpis w mediach społecznościowych, wyjaśniając co się stało. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać go leżącego w szpitalnym łóżku.

- Chciałbym sprostować ostatnio krążące informacje. Niedawno przeszedłem profilaktyczny zabieg medyczny, zaplanowany wcześniej z moim zespołem medycznym. Zabieg zakończył się sukcesem i czuję się dobrze – napisał legendarny obrońca.

Roberto Carlos: Nie doznałem zawału serca

Najważniejszym fragmentem oświadczenia było stanowcze zaprzeczenie pogłoskom o zawale serca.

- Nie doznałem zawału serca – podkreślił Carlos, ucinając tym samym wszelkie spekulacje.

W dalszej części wpisu podziękował za ogromne wsparcie.

- Serdecznie dziękuję wszystkim za wyrazy wsparcia, troski i troski. Pragnę zapewnić wszystkich, że nie ma powodu do obaw - dodał Brazylijczyk, który wyraził także wdzięczność zespołowi medycznemu, który się nim opiekuje.

Rekonwalescencja pod okiem lekarzy i plany na przyszłość

W swoim oświadczeniu Roberto Carlos jasno zasygnalizował, że choć obecnie przebywa w szpitalu, jest na dobrej drodze do odzyskania pełni sił.

- Wracam do zdrowia i z niecierpliwością czekam na powrót do pełnej sprawności i wkrótce wznowię swoje zawodowe i osobiste zobowiązania – zadeklarował.

Ikona futbolu i mistrz potężnych rzutów wolnych

Wiadomość o stanie zdrowia Roberto Carlosa wywołała tak duże emocje nie bez powodu. Jest on uważany za jednego z najwybitniejszych lewych obrońców w historii piłki nożnej, a jego kariera obfitowała w spektakularne sukcesy, w Realu Madryt i reprezentacji Brazylii. Na zawsze zapisał się w pamięci kibiców dzięki fenomenalnej szybkości oraz, przede wszystkim, nieprawdopodobnie potężnemu uderzeniu z lewej nogi.

