FC Barcelona gra na wyjeździe z Gironą w 24. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowych.

Czy Barcelona zgarnie komplet punktów i wróci na fotel lidera? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

Girona - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski zaczyna na ławce!

Robert Lewandowski mecz Girona - FC Barcelona w 24. kolejce hiszpańskiej LaLiga zaczyna na ławce rezerwowych, ale dostanie pewnie szansę w drugiej połowie. Polak może dzisiaj dokonać kolejnej wyjątkowej rzeczy. Strzelał gole w sumie w 57 kolejkach hiszpańskiej LaLiga. Ronaldinho zdobywał bramki w 58 meczach ligowych, więc "Lewy" może go dzisiaj dogonić. Poniżej składy:

Girona: Gazzaniga - Rincon, Vitor Reis, Arnau, Blind - Ivan Martin, Witsel - Tsygankov, Lemar, Bryan Gil - Vanat.

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín - De Jong, Dani Olmo - Lamine Yamal, Fermín, Raphinha - Ferran.

Girona - FC Barcelona w LaLiga. Barca wróci na fotel lidera?

Mecz Girona - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się ciekawie. To w końcu derby Katalonii. Barca będzie próbowała odzyskać równowagę po brutalnym nokaucie i upokorzeniu w Pucharze Króla, jakim była niewątpliwie klęska 0:4 z Atletico Madryt. Na dodatek Katalończycy stracili prowadzenie w tabeli LaLia. Real Madryt w sobotę pokonał 4:1 Real Sociedad i ma teraz dwa punkty więcej niż Barca.

Girona zajmuje 15. miejsce w tabeli LaLiga. - To zespół bardzo dobrze zorganizowany, odpowiednio ustawiony i zawsze starający się grać odważnie od tyłu. Ważne będzie, abyśmy znaleźli inną intensywność i inną dynamikę niż w ostatni czwartek w meczu z Atletico - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony. - Musimy być skoncentrowani, ale też grać z potrzebną nam pewnością siebie. Mamy dużo jakości i możemy wygrać z każdym zespołem. Jednak jednocześnie, gdy nie jesteśmy na boisku na odpowiednim poziomie, jak w pierwszych 45 minutach meczu z Atletico, możemy też przegrać z każdym zespołem - dodał Flick.

Girona - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Girona - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w poniedziałek 16 lutego 2026. Początek meczu Girona - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Girona - FC Barcelona na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

