Jan Tomaszewski bezlitośnie ocenia pracę Hansiego Flicka w Barcelonie, twierdząc, że "Pan Niemiec zajechał tę Barcelonę".

Legendarny bramkarz sugeruje, że Robert Lewandowski powinien wchodzić na boisko na "podmęczonego przeciwnika", bo "nie ma siły na 90 minut".

Tomaszewski uważa, że dla Barcelony liczy się tylko sukces w Lidze Mistrzów, a Puchar Króla i mistrzostwo Hiszpanii nie mają większego znaczenia.

Czy kontrowersyjne opinie Tomaszewskiego znajdą odzwierciedlenie w wynikach? Przeczytaj cały artykuł, aby poznać szczegóły.

Lewandowski na ławkę? "Nie ma siły na 90 minut"

Robert Lewandowski w ostatnim meczu z Mallorcą znów wpisał się na listę strzelców, ale Jan Tomaszewski studzi entuzjazm. Były reprezentant Polski uważa, że gol był w dużej mierze dziełem przypadku i dowodem na wciąż niezawodny instynkt Polaka, a nie wynikiem wybitnej akcji.

- Dlaczego Robert tam był? Właśnie dlatego, że on ma tego nieprawdopodobnego nosa - analizuje Tomaszewski, krytykując przy tym ekspertów, którzy jego zdaniem tworzą bajki na temat tej bramki.

Zdaniem legendarnego bramkarza, wiek i obciążenia robią swoje, a kapitan naszej kadry powinien być inaczej wykorzystywany przez trenera.

- Robert wiadomo, że już nie ma w tej chwili siły na 90 minut gry. Powinien wchodzić na podmęczonego przeciwnika - uważa Jan Tomaszewski.

"Pan Niemiec zajechał tę Barcelonę"

Głównego winowajcę obecnej, nierównej formy Barcelony, Tomaszewski widzi w jednej osobie – trenerze Hansim Flicku. Jego zdaniem niemiecka myśl szkoleniowa kompletnie nie pasuje do specyfiki zawodników z południa Europy i Ameryki Południowej.

- To jest sprawa pana Niemca, który moim zdaniem zajechał tę Barcelonę i oni w tej chwili grają na 50% swoich możliwości - grzmi legenda polskiej piłki. - Inaczej się trenuje niemieckie zespoły, czy angielskie, bo tam biegają od szesnastki do szesnastki.

Tomaszewski przywołał anegdotę ze spotkania z Kazimierzem Deyną, który opowiadał o morderczych treningach w Anglii. Uważa, że narzucenie takiego reżimu piłkarzom Barcelony doprowadziło do fali kontuzji mięśniowych, które dziesiątkują zespół.

Puchar Króla bez znaczenia. Liczy się tylko jedno

Choć przed Barceloną walka o finał krajowego pucharu, Jan Tomaszewski jest przekonany, że to trofeum, podobnie jak mistrzostwo Hiszpanii, nie ma w tym sezonie większego znaczenia. Według niego jedynym sprawdzianem dla Flicka i jego drużyny będzie postawa w europejskich pucharach.

- Mistrzostwo się nie liczy. Puchar Króla się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie Liga Mistrzów - kategorycznie stwierdza Tomaszewski. - Jeśli on nie zresetuje tych zawodników do finału Ligi Mistrzów, to może być bardzo źle - ostrzega, dodając, że jeśli Barcelona nie sięgnie po Puchar Europy, będzie to wyłącznie wina niemieckiego trenera.

