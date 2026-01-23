Znów głośno o Tomaszewskim w Hiszpanii! Jego słowa o Flicku cytują największe dzienniki

Tomaszewski ostro o Hansim Flicku! Nawet Hiszpanie się tym zainteresowali

Jan Tomaszewski to postać z pewnością budząca sporo emocji w polskim środowisku piłkarskim. Były reprezentant Polski chętnie dzieli się swoimi opiniami na temat wydarzeń w polskiej, europejskiej i światowej piłce, a nierzadko są to dość niepopularne opinie, które wywołują dyskusję wśród innych kibiców. Z pewnością jedną z tych dość kontrowersyjnych opinii jest ta na temat Hansiego Flicka, trenera Barcelony. W ocenie Jana Tomaszewskiego niemiecki szkoleniowiec nie wykorzystuje w pełni potencjału drużyny, którą posiada – mówił tak po tym, jak zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrał walkę o Ligę Mistrzów w poprzednim sezonie i swoją ocenę podtrzymuje także teraz.

W niedawnym programie na żywo na kanale „Super Expressu” Jan Tomaszewski ponownie skrytykował Hansiego Flicka. Zdaniem byłego reprezentanta Polski niemiecki trener wykorzystuje jedynie 40-50 procent potencjału swojej drużyny! Stwierdził przy tym nawet, że jeśli Barcelona nie wygra Ligi Mistrzów w tym sezonie, to Flick powinien zostać zwolniony. Wypowiedzi Jana Tomaszewskiego wywołują tak dużo emocji, że zaczęto cytować go także... w Hiszpanii. Miało to miejsce już jakiś czas temu, a teraz ponownie hiszpańscy kibice mogli zapoznać się z twierdzeniami Jana Tomaszewskiego na łamach największych portali, takich jak kataloński „Sport” czy madrycka „Marca”.

Wspomniane portale same nie idą daleko w ocenie słów Jana Tomaszewskiego, zauważając przede wszystkim fakt, że mocno atakuje on Hansiego Flicka. Bardziej zdecydowanie wypowiadają się natomiast kibice, którzy w komentarzach pod artykułami „Sportu” oraz „Marki” w większości nie zgadzają się z Janem Tomaszewskim – w ocenie wielu z nich Flick osiąga wyniki nawet ponad stan, wskazując przy tym m.in. na słabość w obronie „Dumy Katalonii”.