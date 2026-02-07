FC Barcelona - Mallorca: Gol Roberta Lewandowskiego! Kontrowersyjne trafienie Polaka

Robert Lewandowski nie znajdował się w przewidywanych składach na ligowy mecz FC Barcelona - RCD Mallorca. Wydawało się, że po występie w środku tygodnia w ćwierćfinale Pucharu Króla z Albacete (2:1), tym razem odpocznie, a swoją szansę otrzyma jego konkurent do gry w ataku - Ferran Torres. Trener Hansi Flick postanowił jednak inaczej i miał nosa! Lewandowski wyszedł na mecz 23. kolejki La Liga jako kapitan Barcy i w 29. minucie okazał się kluczową postacią.
Trener Barcelony bez ogródek o Robercie Lewandowskim! "Jest, jak jest"
Barcelona - Mallorca: Gol Lewandowskiego! Kontrowersje?
To właśnie kapitan wyprowadził "Dumę Katalonii" na prowadzenie 1:0. Dość przypadkowo polski napastnik dopadł do piłki odbijającej się w polu karnym gości po zablokowanym strzale Marcusa Rashforda. Zachował jednak zimną głowę i poprawił sobie pozycję, ogrywając ofiarnie interweniującego obrońcę, a następnie z bliskiej odległości nie dał szans bramkarzowi z Majorki!
Na Camp Nou wybuchła euforia, ale powtórki wzbudziły sporo wątpliwości. W momencie strzału Rashforda Lewandowski był na pozycji spalonej. Ostatni obrońca stojący obok Polaka zablokował to uderzenie głową, a piłka odbiła się jeszcze od Daniego Olmo i trafiła pod nogi "Lewego", gdy był już w przepisowej pozycji. W tej trudnej sytuacji interwencję podjął system VAR, ale po obejrzeniu powtórek podtrzymano decyzję głównego sędziego o golu dla Barcelony! Czy słusznie? Całą sytuację możesz obejrzeć poniżej.
FC Barcelona - Mallorca Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Dla Lewandowskiego jest to 10. gol w tym sezonie La Liga. W klasyfikacji strzelców zbliżył się do wspomnianego Torresa, który jest najlepszym strzelcem Barcelony w lidze z 12 trafieniami. Liderem jest Kylian Mbappe z Realu Madryt - strzelił już 22 bramki.