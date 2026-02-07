FC Barcelona mierzy się z Mallorcą w 23. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz w wyjściowym składzie.

Czy Barcelona wygra i pozostanie na fotelu lidera LaLiga? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

FC Barcelona - Mallorca: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Mallorca w 23. kolejce hiszpańskiej LaLiga zacznie w pierwszym składzie. Kontuzjowany jest wciąż Raphinha, którego nie ma w meczowej kadrze. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Marc Casadó, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

Mallorca: Leo Roman, Maffeo, Mateu Jaume Morey, Valjent, David López, Johan Mojica, Mascarell, Samu, Pablo Torre, Jan Virgili, Muriqi.

FC Barcelona - Mallorca w LaLiga. Barca obroni fotel lidera?

Mecz FC Barcelona - Mallorca w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się bardzo ciekawie. Barca znów broni fotela lidera, a na jej potknięcie czeka Real Madryt, który ma tylko punkt mniej, a kolejne spotkanie rozegra w niedzielę, na wyjeździe z Valencią. Mallorca zajmuje 14. miejsce w tabeli i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Ostatnio zespół z Balearów błysnął formą, wygrywając dwa z trzech meczów. Pokonał 3:2 Athletic Bilbao i 4:1 Sevillę. Były to jednak mecze na własnym stadionie, a Mallorca znana jest jednak z tego, że na wyjeździe spisuje się dużo gorzej niż na własnym stadionie.

Robert Lewandowski kupił nową nieruchomość na Majorce. Wydał na nią fortunę! ZDJĘCIA

Trener Barcelony Hansi Flick przed meczem z Mallorcą apelował do swoich piłkarzy o koncentrację i zwrócenie uwagi na Vedata Muriqiego. Bramkostrzelny napastnik z Kosowa był ostatnio w świetnej formie. - Zespół jest w dobrym nastroju. Teraz gramy z Mallorcą, która w ostatnim meczu wygrali 4:1. Mają Muriqiego, który rozgrywa fantastyczny sezon, ma już 14 goli w LaLidze. To naprawdę imponujące, więc musimy zwrócić na niego szczególną uwagę - powiedział Flick.

FC Barcelona - Mallorca Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Mallorca w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 7 lutego 2026. Początek meczu FC Barcelona - Mallorca o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Mallorca na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl, Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz: FC Barcelona czy Mallorca? FC Barcelona Mallorca Będzie remis