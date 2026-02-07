FC Barcelona - Mallorca Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-02-07 16:16

FC Barcelona gra z Mallorcą w 23. kolejce hiszpańskiej LaLiga. Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty. Katalończycy potrzebują zwycięstwa, żeby zapewnić sobie pozostanie na fotelu lidera. Real Madryt traci do Barcy tylko jeden punkt. Mallorca broni się przed spadkiem. Sprawdź, gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Mallorca NA ŻYWO.

FC Barcelona - Mallorca Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

i

Autor: Lalo R. Villar/ Associated Press
  • FC Barcelona mierzy się z Mallorcą w 23. kolejce hiszpańskiej LaLiga.
  • Robert Lewandowski zaczyna mecz w wyjściowym składzie.
  • Czy Barcelona wygra i pozostanie na fotelu lidera LaLiga? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

FC Barcelona - Mallorca: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Mallorca w 23. kolejce hiszpańskiej LaLiga zacznie w pierwszym składzie. Kontuzjowany jest wciąż Raphinha, którego nie ma w meczowej kadrze. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Marc Casadó, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

Mallorca: Leo Roman, Maffeo, Mateu Jaume Morey, Valjent, David López, Johan Mojica, Mascarell, Samu, Pablo Torre, Jan Virgili, Muriqi.

FC Barcelona - Mallorca w LaLiga. Barca obroni fotel lidera?

Mecz FC Barcelona - Mallorca w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się bardzo ciekawie. Barca znów broni fotela lidera, a na jej potknięcie czeka Real Madryt, który ma tylko punkt mniej, a kolejne spotkanie rozegra w niedzielę, na wyjeździe z Valencią. Mallorca zajmuje 14. miejsce w tabeli i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Ostatnio zespół z Balearów błysnął formą, wygrywając dwa z trzech meczów. Pokonał 3:2 Athletic Bilbao i 4:1 Sevillę. Były to jednak mecze na własnym stadionie, a Mallorca znana jest jednak z tego, że na wyjeździe spisuje się dużo gorzej niż na własnym stadionie.

Robert Lewandowski kupił nową nieruchomość na Majorce. Wydał na nią fortunę! ZDJĘCIA

Trener Barcelony Hansi Flick przed meczem z Mallorcą apelował do swoich piłkarzy o koncentrację i zwrócenie uwagi na Vedata Muriqiego. Bramkostrzelny napastnik z Kosowa był ostatnio w świetnej formie. - Zespół jest w dobrym nastroju. Teraz gramy z Mallorcą, która w ostatnim meczu wygrali 4:1. Mają Muriqiego, który rozgrywa fantastyczny sezon, ma już 14 goli w LaLidze. To naprawdę imponujące, więc musimy zwrócić na niego szczególną uwagę - powiedział Flick.

FC Barcelona - Mallorca Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Mallorca w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 7 lutego 2026. Początek meczu FC Barcelona - Mallorca o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Mallorca na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl, Canal+ ONLINE.

Sonda
Kto wygra mecz: FC Barcelona czy Mallorca?
Jan Urban o barażach i Lewandowskim
FC BARCELONA