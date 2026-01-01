Skandal w Pucharze Narodów Afryki! Piłkarska reprezentacja zawieszona!

Rząd Gabonu zawiesił swoją reprezentację piłkarską po fatalnym występie w Pucharze Narodów Afryki.

Decyzja obejmuje zwolnienie trenera i usunięcie z kadry kluczowych zawodników, w tym Pierre'a-Emericka Aubameyanga.

Co doprowadziło do tak drastycznych kroków i co to oznacza dla przyszłości gabońskiej piłki?

Rząd Gabonu oficjalnie ogłosił decyzję o zawieszeniu piłkarskiej reprezentacji narodowej, zwolnieniu jej trenera i usunięciu ze składu Pierre-Emericka Aubameyanga. To efekt trzech porażek poniesionych przez zespół w fazie grupowej turnieju o Puchar Narodów Afryki.

Występujący w grupie F Gabon, trenowany przez byłego obrońcę Thierry'ego Mouyoumę, odpadł z rozgrywek już po przegraniu dwóch pierwszych meczów z Kamerunem i Mozambikiem. W trzecim spotkaniu prowadził 2:0 z obrońcami tytułu Wybrzeżem Kości Słoniowej, po czym stracił trzy bramki, przegrał 2:3 i odpadł z dalszej rywalizacji.

"Biorąc pod uwagę haniebny występ Panter w Pucharze Narodów Afryki, rząd podjął decyzję o rozwiązaniu sztabu szkoleniowego, zawieszeniu reprezentacji narodowej do odwołania i wykluczeniu z niej zawodników Bruno Ecuele Mangi i Pierre-Emericka Aubameyanga” – uzasadnił decyzję pełniący obowiązki ministra sportu Simplice-Desire Mamboula.

W ostatnim meczu w środę nie zagrali ani 36-letni Aubameyang, ani doświadczony obrońca 37-letni Ecuele Manga. Ten pierwszy wrócił do swojego francuskiego klubu Olympique Marsylia na leczenie kontuzji uda. Powodów absencji Mangi nie podano.

"Myślę, że problemy drużyny są o wiele głębsze niż ja sam” - napisał na portalu X Aubameyang, w przeszłości Piłkarz Roku Afryki.

Rozwiązanie reprezentacji narodowej było kiedyś powszechną reakcją na rozczarowujące wyniki w krajach Afryki. Jednak od kilku lat, gdy FIFA, światowy organ zarządzający piłką nożną, zajęła stanowcze stanowisko przeciwko ingerencji rządu w działalność federacji piłkarskich, stało się to rzadkością.