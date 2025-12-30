Sensacja stulecia w Pucharze Narodów Afryki. Oto pełna lista reprezentacji, które awansowały do 1/8 finału

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-12-30 22:45

Piłkarski Puchar Narodów Afryki od dawna nie jest imprezą, która elektryzuje tylko mieszkańców tego kontynentu. Wielu zawodników z Afryki odgrywa kluczowe role w dobrych europejskich klubach, co sprawia, że turniej stoi na wysokim poziomie sportowym. Znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8 PNA. Oto pełna lista. Jest przynajmniej jedna sensacja!

Autor: AP/ Associated Press
  • Puchar Narodów Afryki to prestiżowy turniej, a znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8 finału.
  • Największą sensacją jest awans Tanzanii, która z zaledwie dwoma punktami zapewniła sobie miejsce w fazie pucharowej.
  • Sprawdź pełną listę zakwalifikowanych zespołów do 1/8 PNA

Tanzania w 1/8 PNA. W grupie wywalczyła tylko dwa punkty

Sensacja stulecia - tak afrykańskie media określają awans reprezentacji Tanzanii do 1/8 Pucharu Narodów Afryki. W  rundzie grupowej plasująca się na 112. miejscu w rankingu FIFA drużyna zdobyła co prawda tylko dwa punkty, ale to wystarczyło do awansu. Jak to możliwe? W PNA podobnie jak w Euro do fazy pucharowej awansują zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc i cztery najlepsze zespoły, które zajęły trzecią lokatę. I właśnie w tej ostatniej grupie znalazła się Tanzania, która niespodziewanie w ostatniej kolejce pokonała utytułowaną Tunezję. Dwa punkty w fazie grupowej zgromadziły też Komory i Angola, ale miały mniej korzystny bilans bramkowy niż Tanzania. Mało prawdopodobne wydaje się to, że kraj ze wschodniej Afryki awansuje do ćwierćfinału, bo w 1/8 zmierzy się z gospodarzem i faworytem do tytułu mistrzowskiego - reprezentacją Maroka - czyli czwartą drużyną mistrzostw świata. 

Puchar Narodów Afryki. Te drużyny zagrają w fazie pucharowej

Zatem jest przynajmniej jedna sensacja w Pucharze Narodów Afryki. Poza Tanzanią i Marokiem do dalszych gier awansowały: Mali, Egipt, RPA, Nigeria, Tunezja, Senegal, DR Konga, Algieria, Burkina Faso, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mozambik, Benin i Sudan. W fazie grupowej jedyną drużyną, która dotychczas zdobyła komplet punktów jest Nigeria. Siedem oczek zgromadziły Maroko, Egipt, Senegal i DR Konga. To jednak nie koniec rozgrywek w grupach. W środę, 31 grudnia, dojdzie do spotkań w grupie E (Gwinea Równikowa - Algieria i Sudan - Burkina Faso) i F (Gabon - WKS i Mozambik - Kamerun). 

Komplet drużyn, które zagrają w 1/8 Pucharu Narodów Afryki:

  • Maroko
  • Mali
  • Egipt
  • RPA
  • Nigeria
  • Tunezja
  • Senegal
  • DR Konga
  • Algieria
  • Burkina Faso
  • Kamerun
  • Wybrzeże Kości Słoniowej
  • Mozambik
  • Benin
  • Sudan
  • Tanzania

