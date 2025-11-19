Państwo z ludnością jak Bytom jedzie na mundial! Najmniejszy uczestnik w historii

Kolejne trzy reprezentacje zameldowały się na mistrzostwach świata w Ameryce Północnej

Na przyszłorocznym mundialu zagrają Panama, Haiti i sensacyjnie reprezentacja Curacao

Ostatnia z tych reprezentacji to bezsprzecznie najmniejszy uczestnik MŚ w historii!

MŚ 2026: Najmniejszy uczestnik w historii MŚ

Curacao, Panama i Haiti – to trzy reprezentacje, które dołączyły do grona uczestników przyszłorocznych mistrzostw świata, wywalczając awans ze strefy CONCACAF. Największą sensacją jest Curacao, które nie tylko zadebiutuje na mundialu, ale zostanie najmniejszym krajem w historii turnieju pod względem populacji i powierzchni.

Eliminacje w CONCACAF miały wyjątkowy przebieg – tradycyjne potęgi, czyli USA, Meksyk i Kanada, miały zapewniony udział w turnieju jako gospodarze mundialu 2026. To otworzyło drogę innym zespołom, a najlepiej wykorzystało ją Curacao.

Wyspiarze przypieczętowali awans remisem 0:0 na Jamajce, co pozwoliło im zakończyć finałową fazę eliminacji bez porażki i o punkt wyprzedzić rywali. Curacao to karaibska wyspa należąca do Królestwa Niderlandów, licząca nieco ponad 155 tys. mieszkańców oraz zaledwie 444 km² powierzchni. Dla porównania Bytom to miasto z ludnością nieznacznie przekraczającą 160 tysięcy osób. To najmniejsza drużyna, jaka kiedykolwiek dotarła na MŚ. Reprezentacja istnieje dopiero od 2011 roku, po rozpadzie Antyli Holenderskich, a większość piłkarzy urodziła się i mieszka w Holandii.

MEMY po meczu Polska – Malta. Zobacz galerię!

Dick Advocaat poprowadził zespół do historycznego sukcesu

Za historyczny wyczyn odpowiada Dick Advocaat, prowadzący zespół od 2024 roku. 78-latek stał się najstarszym trenerem, który wywalczył awans na mundial. Co ciekawe, wcześniej uczestniczył już w turnieju rozgrywanym… również w USA – w 1994 roku z reprezentacją Holandii. W decydującym meczu w Kingston nie mógł jednak poprowadzić drużyny z powodu pilnych spraw rodzinnych.

Panama drugi raz w historii zagra na mundialu (po debiucie w 2018 roku), wygrywając swoją grupę dzięki triumfowi 3:0 nad Salwadorem. Wyprzedziła Surinam o trzy punkty. Haiti wraca na mistrzostwa świata po prawie pół wieku – ostatni raz grało na turnieju w 1974 roku, gdy w pamiętnym starciu przegrało z Polską 0:7. Decydujący okazał się wygrany 2:1 mecz z Nikaraguą, pozwalający wyprzedzić Honduras i Kostarykę.

Honduras zakończył zmagania dopiero na trzecim miejscu w tabeli drużyn z drugich lokat – lepszy bilans bramek dał jeszcze szansę Jamajce i Surinamowi, które zagrają w marcowym interkontynentalnym turnieju barażowym o dwa miejsca na MŚ. Ich rywalami będą: Boliwia, Irak, Nowa Kaledonia oraz DR Konga.