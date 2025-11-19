Katastrofa reprezentacji Polski. Wyrzucili ekipę Jana Urbana w ostatniej chwili. Potworne komplikacje

Reprezentacja Polski wypadła do drugiego koszyka tuż przed czwartkowym losowaniem baraży do mistrzostw świata

Sytuacja skomplikowała się w samej końcówce meczu Szkocja – Dania. Dwie bramki w doliczonym czasie wyrzuciły Polaków

Jak wygląda potencjalna ścieżka awansu Polaków na mundial?

Baraże el. MŚ: Polska wypadła do drugiego koszyka, Dania w pierwszym

Reprezentacja Polski była o krok od znalezienia się w pierwszym koszyku baraży o mundial 2026, ale wszystko rozsypało się w ostatnich minutach wtorkowego meczu w Glasgow. Szkocja pokonała Danię 4:2, strzelając dwa gole w doliczonym czasie gry, a ten wynik — choć nie dotyczył bezpośrednio biało-czerwonych — okazał się dla nich katastrofalny. To właśnie Duńczycy, dzięki porażce, trafili do baraży… i jednocześnie wypchnęli Polskę z pierwszego koszyka.

Kadra Jana Urbana zakończyła rywalizację w grupie G już w poniedziałek. Po zaciętym spotkaniu biało-czerwoni pokonali Maltę 3:2 i zajęli drugie miejsce, dające udział w barażach. Bezpośredni awans wywalczyła Holandia.

Baraże el. MŚ 2026: Z kim zagra Polska o mundial? Kiedy losowanie?

We wtorek Polska miała nadzieję na utrzymanie się w pierwszym koszyku – potrzebne były sprzyjające wyniki w innych grupach. Jeden układ ułożył się po naszej myśli: remis Austrii z Bośnią i Hercegowiną 1:1. Jednak to, co wydarzyło się w meczu Szkocja – Dania, przekreśliło wszystkie nadzieje. Porażka Duńczyków 2:4 sprawiła, że to oni trafiają do baraży i automatycznie zajmują miejsce w koszyku numer 1 kosztem Polski.

Losowanie baraży el. MŚ: Koszyki

W barażach zagra 16 drużyn: 12 z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych oraz czterech zwycięzców grup Ligi Narodów, którzy nie zajęli dwóch czołowych lokat w swoich grupach eliminacyjnych.

Koszyk 1: Dania, Włochy, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

To oznacza, że w pierwszym meczu Polacy zagrają u siebie z Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem. W potencjalnym finale zagramy z kimś z koszyka pierwszego lub czwartego.