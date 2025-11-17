Baraże el. MŚ 2026: Kiedy losowanie? Z kim zagra Polska o awans na mundial?

Sytuacja reprezentacji Polski przed ostatnim meczem w el. MŚ 2026 z Maltą była prosta. Drugie miejsce gwarantujące grę w barażach było już pewne, a tylko cud pozwoliłby przeskoczyć Holendrów i wywalczyć bezpośredni awans. Tym cudem byłoby rekordowo wysokie zwycięstwo na Malcie i sensacyjna porażka Holandii z Litwą przed własną publicznością. Piłka nożna wielokrotnie pisała wydawałoby się nieprawdopodobne scenariusze, ale nie tym razem. Holendrzy pewnie wygrali 4:0 i zakwalifikowali się już na przyszłoroczne mistrzostwa.

Polska - Malta: Rzucali kamieniami w Polaków! Przerwali mecz po skandalu

Baraże el. MŚ 2026: Z kim zagra Polska? Kiedy losowanie?

Droga Polski na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie prowadzi więc przez baraże, podobnie jak cztery lata temu. Te odbędą się 26-31 marca 2026 w formule półfinałów i finałów. Zagra w nich 16 drużyn z Europy - 12 z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych i 4 najlepsze w Lidze Narodów UEFA spośród pozostałych. Ścieżka Polski wciąż stoi jednak pod znakiem zapytania i wyjaśni się dopiero po ostatnich meczach el. MŚ 2026 we wtorek, 18 listopada.

Losowanie baraży do MŚ 2026 odbędzie się dwa dni później - 20 listopada w Zurychu o godzinie 13:00. Polska na pewno zagra półfinał 26 marca u siebie, ale nie wiadomo jeszcze czy będzie losowana z pierwszego, czy z drugiego koszyka. Tak wyglądał wirtualny podział na koszyki przed poniedziałkowymi meczami w el. do MŚ 2026:

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

Koszyk 2: Słowacja, Szkocja, Czechy, Irlandia

Koszyk 3: Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4 (Liga Narodów): Walia, Rumunia, Szwecja, Irlandia Północna

Eliminacje MŚ: Polska walczy o pierwszy koszyk w barażach! Co się musi stać, żebyśmy go utrzymali? SCENARIUSZE

Losy Polaków zależą w dużej mierze od wyników w meczach: Niemcy - Słowacja (6:0) i Walia - Macedonia Północna, Szkocja - Dania, Austria - Bośnia i Hercegowina (we wtorek). W polskim interesie są zwycięstwa faworytów, aby nie spaść do drugiego koszyka. Mecz Walijczyków ma znaczenie tylko w przypadku wpadki Polski na Malcie.