Neymar przedłużył kontrakt z Santosem do 2026 roku, deklarując chęć spełnienia marzeń w swoim macierzystym klubie.

Piłkarz odegrał kluczową rolę w walce o utrzymanie Santosu w lidze, strzelając 8 goli w 20 meczach, w tym 5 w decydujących spotkaniach.

Po operacji kolana, Neymar ma czas do mundialu w 2026 roku na pełną odbudowę formy, aby przekonać selekcjonera Ancelottiego.

Czy najlepszy strzelec reprezentacji Brazylii zdoła wrócić do kadry i zagrać na mistrzostwach świata?

Neymar zostaje na rok w Santosie

Nowa umowa Neymara z Santosem obowiązuje do końca 2026 roku, daje mu czas na realizację dwóch kluczowych celów: pełną odbudowę zdrowia i przygotowanie się do mundialu, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Dla Santosu zatrzymanie swojej największej gwiazdy jest strategicznym sukcesem. Po powrocie na początku 2025 roku, Neymar nie tylko podniósł poziom sportowy drużyny, ale stał się jej liderem. Jego obecność gwarantuje zainteresowanie mediów, sponsorów i przede wszystkim – daje nadzieję kibicom na powrót do lat świetności.

Bohater w walce o przetrwanie – trudny sezon 2025

Powrót Neymara do Brazylii po latach spędzonych w Europie i krótkim epizodzie w Arabii Saudyjskiej był naznaczony walką z nawracającymi kontuzjami. Mimo to, 33-letni napastnik udowodnił swoją wartość w kluczowych momentach sezonu 2025. Odegrał decydującą rolę w dramatycznej walce o uniknięcie przez Santos spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Jego statystyki z minionego sezonu ligi brazylijskiej mówią same za siebie: 20 rozegranych meczów, 8 strzelonych goli, 5 bramek w ostatnich 5 kluczowych spotkaniach.

To właśnie jego bramki w końcówce sezonu zapewniły Santosowi utrzymanie. Mimo bólu i problemów zdrowotnych, które ostatecznie doprowadziły do operacji, Neymar pokazał charakter i przywiązanie do barw klubowych.

Operacja i wyścig z czasem przed mundialem 2026

Pod koniec roku Brazylijczyk przeszedł artroskopię lewego kolana w celu leczenia urazu łąkotki. Choć zabieg zakończył się sukcesem, jego udział w mistrzostwach świata w 2026 roku pozostaje niepewny i jest uzależniony od przebiegu rehabilitacji. Przed nim miesiące wytężonej pracy, by wrócić do pełnej sprawności fizycznej.

Co z reprezentacją? Ancelotti stawia jasne warunki

Neymar jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii z 79 bramkami na koncie, wyprzedzając legendarnego Pelego. Selekcjoner "Canarinhos", Carlo Ancelotti, wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że drzwi do kadry nie są dla Neymara zamknięte, ale warunki powrotu są jednoznaczne: musi być zdrowy i w formie. Decyzja o przedłużeniu kontraktu z Santosem jest więc dla piłkarza strategicznym ruchem, mającym na celu udowodnienie selekcjonerowi, że jest gotów na wyzwanie.

